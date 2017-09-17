"Это было грубо и некрасиво": Ангелина Вовк обвинила Пугачеву в своем уходе с ТВ

Ангелина Вовк отметила 75-летний юбилей и рассказала, что спасти «Песню года» ей помогли Горбачев и сосед по этажу.

Ангелина Вовк – знаменитая советская и российская телеведущая 16 сентября отметила юбилей. Она почти полвека отдала телевидению. Той самой тете Лине из "Спокойной ночи, малыши", самой яркой ведущей "Песни года", известному диктору и талантливой актрисе исполнилось 75 лет. По такому случаю она дала несколько интервью.

"Меня сразу полюбили в детской редакции и в музыкальной. Я вела по утрам «Будильник», детские концерты художественной самодеятельности из концертных залов, концерты ужшкммт по заявкам, «Утреннюю почту» долгое время, перед тем как Юру Николаева пригласили, «Кинопанораму», киновикторины, «Музыкальный киоск», замещала Элеонору Беляеву", - рассказала она "Комсомольской правде".

В конце концов она стала ведущей "Песни года". По ее словам, в 1991 года передача была под угрозой полного закрытия.

"Я жила на одной лестничной клетке с Егором Яковлевым. Он тогда стоял во главе всего телевидения Останкино. Он позвонил Горбачеву, и они приняли решение вернуть «Песню года» на свое место. Но надо же было и деньги достать. Один очень хороший приятель помог мне попасть на приём к председателю "Газпрома" Рэму Ивановичу Вяхиреву. Я пришла и сказала: «Песню года» отстояла, но нужны деньги, чтобы передача могла существовать дальше». Вы знаете, он дал «кошмарные» деньги по тем временам. 50 миллионов рублей", - рассказала А.Вовк.

Но затем в 2006 году из передачи уже выживали ее саму, когда в "Песню года" пришла Алла Пугачева.

"Мы репетировали эту программу у Аллы дома, распределили роли – кто, где, когда. Приходим в «Олимпийский» на съемки, и нам дают место далеко за звукорежиссерским пультом, где не видно сцены, где нет телеэкрана, чтобы мы смотрели, что там происходит. Я не могла понять, что случилось, почему мы находимся где-то на задворках, мы же ведущие. Потом мы с Женей какой-то закадровый текст читали. И вот наступил наш выход, чтобы мы провели ту сцену, о которой мы договаривались на репетиции дома у Аллы. Мы выходим, а эту сцену уже пропустили. Я поняла, что это просто заговор против нас с Женей. Я сказала: «Женя, ты как хочешь, а я ухожу. Потому что находиться в этом унизительном положении я не собираюсь». Повернулась и ушла", - поделилась телеведущая.

По ее словам, "это было неинтеллигентно, грубо, некрасиво".

"Но пусть это будет на совести Крутого и Пугачёвой. Можно было все сделать по-человечески", - резюмировала она, добавив, что перед ней даже никто не извинился.