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На дне озера на Марсе уфологи нашли обломки НЛО (ФОТО)

Опубликовано 17.09.17 13:31 На дне озера на Марсе уфологи нашли обломки НЛО (ФОТО)

Национальное аэрокосмическое агентство опубликовало несколько месяцев назад снимок Марса, на котором уфологи разглядели обломки неопознанного летающего объекта.

На дне кратера Сахеки, расположенном на севере равнины Эллада на Марсе, уфологи обнаружили огромный осколок инопланетного корабля. Фотографии лишь недавно были опубликованы на сайте космического агентства НАСА, сообщает Discover24.

Как пояснили специалисты, на фотографии изображено Южное высокогорье в кратере Сахеки на севере равнины Эллада. В поперечнике данный кратер занимает 84 километра, отмечает Мир24.

По мнению исследователей, в кратере находятся обломки корабля пришельцев, который потерпел крушение ужшкммт на Красной планете. Они добавили, что из-за сильного удара о поверхность Марса и образовался кратер таких размеров.

В среде ученых по этому поводу идут горячие споры, некоторые не поддерживают мнения о том, что это обломки корабля, а считают обнаруженные остатки просто мусором.

Ранее ученые обнаружили в кратере аллювий, который образуется под постоянным влиянием влаги. Это может говорить лишь о том, что на Марсе была вода.
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