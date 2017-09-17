После развода с Бузовой у футболиста Тарасова нашелся внебрачный сын (ФОТО)

Одна из поклонниц заявила, что футболист бросил своего ребенка и показала его фото.

У футболиста Дмитрия Тарасова есть внебрачный сын. Об этом заявила одна из подписчиц звезды футбола в Instagram. Сделала оно это в комментарии к фото Дмитрия, на котором он позирует перед камерой вместе со своей девушкой, моделью Анастасией Костенко. В комментариях к фото поклонники традиционно обсудили внешность влюбленных и их отношения, неизменно сравнивая Анастасию с бывшей женой спортсмена Бузовой, пишет Teleprogramma.pro.

Обожаю с тобой болтать❤️ @kostenko.94 #любовь#янашелтебя Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Сен 8 2017 в 7:05 PDT

Подписчица блога im_princess36, сообщившая о том, что Тарасов – отец ее ребенка, высказалась о футболисте нелицеприятно. Она рассказала, что свою новую пассию Дмитрий скоро бросит, как и своего сына, о котором он давно забыл.

«Он ни с кем не будет, у него натура такая! Он после рождения дочери завел роман со мной, сын родился, а он прекрасно знает, помогал года три, а потом мы не нужны стали!», — заявила девушка.

Ей тут же стали задавать вопросы, на которые она ответила. Фото мальчика есть у нее на странице. Сам Тарасов эту информацию никак не прокомментировал.