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Госдеп США: санкции с России не снимут даже после выполнения Минских соглашений

Опубликовано 17.09.17 11:10 Госдеп США: санкции с России не снимут даже после выполнения Минских соглашений

По словам специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, антироссийские санкции продлены на неопределенный срок.

Специальный представитель Государственного департамента США на переговорах по вопросам Украины Курт Волкер уверен, что даже если Россия выполнит минские соглашения, то санкции с РФ не будут сняты ввиду аннексии Крыма, передает "112 Украина".

Волкер заявил, что санкции оказывают влияние на Россию и продлены на длительный срок. Волкер пояснил, что санкции против России можно разделить на два типа — ограничения, введенные из-за Крыма, и меры, связанные с конфликтом на востоке Украины.  

"Даже если Россия ужшкммт выполнит это (минские соглашения- прим.), если мы увидим восстановление украинского суверенитета над Донбассом, не важно, через какой именно созданный нами механизм. Санкции, введенные из-за Крыма, остаются", - заявил он.
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