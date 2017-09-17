Страшный пожар в детском лагере в Одессе: три девочки погибли, родители пошли на штурм мэрии (ФОТО, ВИДЕО)

Саакашвили назвал виноватых в пожаре в детском лагере в Одессе. Тем временем выяснились страшные подробности пожара в детском лагере: дети кричали в огне и дыму.

Три девочки погибли, две в больнице в результате пожара в детском лагере в Одессе в ночь на субботу, передает РИА Новости. В сети уже появились кадры этого страшного пожара.

По предварительным данным пожар возник в двухэтажной, отдельно стоящей деревянной постройке на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря "Виктория". В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка — в горевшем корпусе. Площадь пожара составила около 450 квадратных метров.

По данным ужшкммт местных СМИ, на территории лагеря не оказалось воды для тушения. В связи с этим пожарным пришлось тянуть рукав к гидранту на углу улиц Вильямса и Дачи Ковалевского. Кроме того, пожарный гидрант на территории горевшего лагеря оказался нерабочим, так что пожарным пришлось тянуть рукав за километр. В Одесской области объявили траур в связи с пожаром.

При этом новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в лагере "Виктория" в прошлом году, на момент пожара была отключена. Как отмечается, пожарные проверяли лагерь 23 июня, и выявили нарушения, в частности, отключенную сигнализацию. Договор с компанией, которая должна обслуживать эту систему, лагерь разорвал.

Родственники пострадавших при пожаре в детском лагере Одессы детей уже рассказали страшные подробности происшествия. По их словам, вожатые закрыли двери на ключ на ночь и дети проснулись от криков в огне и дыму. Об этом рассказал общественник Евгений Мельников, его цитирует "Звезда".

"Близкие детей пишут: "Кто то из старших детей не спал, начали орать и выбегать, никого не будили. Дети проснулись от криков в дыму и начали в темноте в одних трусиках босиком метаться, некоторые выпрыгивали со второго этажа, у младших детей двери были закрыты на ключ", - рассказал Мельников.

Также родители рассказали, что во время пожара в лагере творился настоящий хаос. Детей не могли сосчитать, а когда приехали пожарные, не было воды и тушить было нечем.

Тем временем экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили высказался по поводу пожара, который 16 сентября произошел в детском оздоровительном лагере «Виктория» и унес жизни трех детей. Саакашвили написал на своей странице в социальной сети Facebook, что он огорчен тем, что произошло в его любимой Одессе, которую он намерен посетить в ближайшее время.

Также он отметил, что в лагере, который президент Украины открывал вместе с мэром Одессы, не имел средств противопожарной защиты. По словам Саакашвили, бюджет в 150 миллионов долларов, выделенный на развитие, был разворован Трухановым и его «бандой», пишет iReactor. В конце сообщения бывший губернатор Одесской области отметил, что мэр Труханов не будет наказан, так как «умеет делиться с киевскими чиновниками».

В Одессе родители детей, отдыхавших в лагере «Виктория», где накануне произошел сильный пожар, разбили палатки у здания горсовета — они требуют встречи с мэром и его заместителем, пишет местное издание «Думская».

По данным местных СМИ, родители находившихся в лагере детей соорудили у горсовета мемориал, а после штурмом пытались взять здание. Прибывшие на место полицейские применили слезоточивый газ и светошумовую гранату. После завязалась драка.

Вместе с родителями на месте находятся и местные активисты, поддерживающие их. После того, как дерущихся удалось разнять, собравшимся пообещали в воскресенье организовать встречу с губернатором. Однако родители не ушли от здания горсовета, а разбили палаточный лагерь. При этом ночью столкновения продолжились, когда полиция пыталась «очистить» площадь. К протестующим также присоединились представители радикальных националистических организаций.

Пресс-служба полиции Одесской области на своей странице в Facebook прокомментировала произошедшее у здания горсовета. Она назвала случившееся «конфликтом между правоохранителями и активистами, которые пытались попасть в здание горсовета».

«Возникла потасовка, которая сопровождалась хулиганскими действиями со стороны активистов», — сказано в сообщении. Следователями будет дана правовая оценка действиям всех участников конфликта, пообещало ведомство.

