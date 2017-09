Бой Головкин - Альварес завершился вничью (ВИДЕО боя) В ночь на 17 сентября 2017 в Лас-Вегасе состоялся бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом. В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился поединок в весовой категории до 72,6 килограммов, в котором встретились действующий чемпион мира по версиям WBA (Super), WBC и IBF в среднем весе 35-летний казахстанец Геннадий Головкин и 27-летний мексиканец Сауль «Канело» Альварес. Напряженный бой продлился все 12 раундов, на протяжении которых Головкин шел вперед, а Альварес работал на контратаках, взрываясь сериями. Не смотря на то, что Головкин контролировал бой большую часть времени, а также был активнее, судьи зафиксировали ничью. Судья Дэйв Моретти ужшкммт отдал бой Головкину (115-113), Эдэлэйд Берд присудил победу Альваресу (118-110), Дон Трелла посчитал, что поединок был равным, счет его судейской записки —114-114. Таким образом, бой завершился раздельной ничьей. Golovkin and Alvarez fight to a brutal draw; rematch to come. @timdahlberg https://t.co/mL44wdXbGF pic.twitter.com/vZjG0B7QzM — AP Sports (@AP_Sports) 17 сентября 2017 г. Такой результат явно не устроил обе стороны, которые договорились о матче-реванше прямо на ринге. Головкин - Альварес. Трансляция боя 17 сентября 2017. ВИДЕО боя Бой Головкин - Альварес оценили профессионалы Оценивая результ боя, бывший чемпион мира Леннокс Льюис не согласился с решением судей зафиксировать ничейный результат. По мнению Люьиса победителем этого боя следовало бы назвать представителя Казахстана. «Считаю, что Головкин — явный победитель этого боя. Понравилось, что Альварес достоял до конца, они сегодня оба выиграли. Однко судьи приняли смешное решение. Оба боксёра могут уходить с ринга с высоко поднятой головой, но тут и близко не было ничьей», — написал Льюис в своём Twitter. Филиппинец Мэнни Пакиао в Твиттере также высказал недовольство работой судей на бое за звание чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF. "Они привезли судей из Австралии?", - написал Пакиао. Did they bring these judges over from Australia? 😂 #CaneloGGG — Manny Pacquiao (@mannypacquiao) 17 сентября 2017 г. Головкин по-прежнему не потерпел ни одного поражения Отметим, что казахстанский спортсмен впервые в своей карьере завершил бой вничью, однако это позволило сохранить ему свои титулы WBA, IBF и IBO в весе до 72,6 кг, а также WBC, на который его соперник не мог претендовать из-за конфликта с руководством организации. Напомним, Геннадий Головкин идет без поражений. В его активе 37 побед (33 — нокаутом). До этого боя в активе 27-летнего Альвареса было 49 побед (34 нокаута) при одном поражении (от Флойда Мэйуэзера в 2013 году) и одной ничьей. Твитнуть Другие материалы по этой теме Боксер Головкин нокаутировал британца Брука, защитив три титула чемпиона мира (ВИДЕО) Головкин победил Джейкобса и защитил три титула чемпиона мира по боксу (ВИДЕО) Новости наших партнеров