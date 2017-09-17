Ученые обнаружили место, где человек перестает стареть

Ученый Кип Торн, который занимался разработкой научной части кинофильма «Интерстеллар», нашел в космосе лекарство от старости.

Занимавшийся разработкой научной части фантастического фильма Кристофера Нолана "Интерстеллар" физик Кип Торн опубликовал книгу "Интерстеллар. Наука за кадром", в которой подробно рассказал о феномене черных дыр, пишет "КП".

Как предполагают астрофизики, благодаря колоссальной гравитации вокруг черной дыры искривляется пространство и время. И если бы человек отправился к такому объекту и при этом не оказался бы втянутым внутрь, то он бы постарел ужшкммт всего на несколько часов, в то время как на Земле прошли бы годы.

Известный физик-теоретик Стивен Хокинг считает, что черные дыры и вовсе являются порталами в параллельную Вселенную, где попавшая туда материя не исчезает, а отправляется в другие миры.

Другие специалисты полагают, что черные дыры имеют достаточно энергии, чтобы уничтожить Солнечную систему своей огромной гравитацией. Кроме этого, черные дыры могут разгонять объекты до скорости света, но для этого нужно, чтобы две черные дыры находились рядом.

Тем не менее ученые спешат успокоить землян и убеждают, что на данный момент рядом с нашей Солнечной системой нет никаких черных дыр, представляющих реальную угрозу.