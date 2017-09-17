Какой сегодня праздник: 17 сентября 2017 отмечается церковный праздник Неопалимая Купина

Сегодня, 17 сентября, отмечают День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности, День спасателя Украины, День Конституции и Гражданства в США и другие праздники.

Какой сегодня церковный праздник, 17 сентября: Неопалимая Купина

17 сентября 2017 года христиане почитают икону Божьей Матери, которая именуется Неопалимая Купина. По преданию, Моисею явился Бог в виде горящего куста. Он хотел призвать пророка вывести народ Израиля из Египта. Неопалимая Купина в христианстве стала прообразом Богоматери.

Православные люди почитают икону Божьей Матери с тем же названием. В центре иконы изображена Дева Мария с младенцем. В народе Купину считали охранительницей от молнии и пожара. Необходимую молитву крестьяне произносили в такой день.

Существовал ужшкммт обычай в случае пожара обходить вокруг горящего дома в руках с иконой Богородицы. Наши предки могли рассказать многие поверья, которые были связаны с пожарами. Например, они утверждали, что пожар, вызванный молнией, можно тушить молоком от черной коровы, пивом или квасом.

Какой сегодня праздник, 17 сентября: День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности

День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности отмечается ежегодно в третье воскресенье сентября. В 2017 году он выпадает на 17 сентября и не является общегосударственным выходным. Дата закреплена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 №3018-X «О праздничных и памятных днях».

День лесника берёт начало в советские времена. На официальном уровне впервые празднования прошли в 1980 году, после подписания Указа Президиума Верховного Совета СССР, а дата празднования приурочена к выходу "Лесного законодательства" в 1977 году.

День спасателя Украины

В 2008 году президент Украины подписал указ, вместе с которым был создан новый профессиональный праздник – День спасателя. Отмечают его каждый год 17 сентября. В указе говорится о том, что торжество устанавливается, учитывая значительный вклад работников аварийно-спасательных служб не только пожарной охраны, но и других специальных формирований.

День Конституции и Гражданства в США

17 сентября в Америке празднуют День конституции. Американцы отмечают это торжество, несмотря на то, что оно не государственное и не является выходным днем. Такой день исторически знаменателен тем, что в 1787 году 17 сентября в США была принята первая в мире Конституция. Ее подписали делегаты из 12 штатов.

Кто празднует именины 17 сентября 2017 года?

Александр, Василий, Григорий, Елена, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор, Юлиан.

Что произошло 17 сентября в истории?

1540 – день основания Ордена иезуитов.

1630 – в Северной Америке британскими переселенцами основан Бостон.

1773 – начало восстания под предводительством Емельяна Пугачева.

1787 – конституционный конвент в Филадельфии принял Конституцию США.

1922 – в Москве состоялся первый радиоконцерт.

1957 – состоялась свадьба Софии Лорен и Карло Понти в Мексике.

Кто родился 17 сентября из знаменитостей?