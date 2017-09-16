 
TOP 10

1 Герой РФ о разбившемся на СУ-27 пилоте ВВС США: "Я ему говорил, погибнешь, нельзя делать то, что я делаю"

2 Судимая в Турции россиянка пыталась сбежать в Грузию в чемодане (ВИДЕО)

3 В Шотландии очевидец получил самое четкое ФОТО НЛО

4 Фанаты удивились возрасту умершей экс-солистки "Банд"Эроса", который она тщательно скрывала

5 Поклонники не узнали Юлию Рутберг из-за "уколов красоты" (ФОТО)

6 В Швеции политика избили и изнасиловали за его взгляды

7 За секунду до падения в горное озеро в КБР, компания в машине сделала селфи

8 Певица Ветлицкая оскорбила журналистов, отказавшись сотрудничать с Первым каналом

9 Умер известный актер Гарри Дин Стэнтон, сыгравший в «Чужих» и «Зеленой миле»

10 В США самолет, врезавшись в дерево, ювелирно припарковался вместе с машинами (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Головкин - Альварес: дата боя, трансляция в России 2017, где смотреть, время боя (ВИДЕО)

Опубликовано 16.09.17 21:24 Головкин - Альварес: дата боя, трансляция в России 2017, где смотреть, время боя (ВИДЕО)

Подробности предстоящего боя Головкин - Адльварес 17 сентября 2017 читайте в материале TopNews.

В американском Лас-Вегасе в ночь с 16 на 17 сентября состоится один из самых ожидаемых боксерских поединков года: на ринг выйдут 35-летний казахстанец Геннадий Головкин, которому предстоит защитить четыре титула чемпиона мира в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO, и 27-летний Сауль Альварес, который из-за конфликта с организацией не претендует на пояс WBC, однако боксер сам выставит на кон титул журнала The Ring. Кроме того, спортсмены разыграют статус линейного чемпиона ужшкммт мира и специальный пояс WBC.

Головкин - Альварес 17 сентября 2017: трансляция в России, где смотреть онлайн

В прямом эфире матч Головкин - Альварес 17 сентября 2017 не покажут по федеральным каналам в России, но трансляция в записи будет доступна на канале "Матч Боец". Начало в 8 утра мск. Кроме того, ряд изданий в нашей стране проведет прямую текстовую трансляцию онлайн. Начало в 5 утра по московскому времени.

Головкин - Альварес. Прямая трансляция в России 17 сентября 2017. Смотреть онлайн ВИДЕО

Головкин - Альварес 17 сентября 2017:  перед боем

Владеющий чемпионскими поясами по версиям WBA, WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин готовится провести, пожалуй, самый звездный поединок в своей карьере. Сейчас в активе казахстанского боксера 37 побед в 37 матчах, причем 33 победы он одержал, отправив соперников в нокаут.

 

В свою очередь, Сауль Альварес с 15 лет выступает на профессиональном ринге. За его плечами 51 бой, 49 побед и одного поражение: мексиканца победил тот самый Флойд Мейвезер-младший, недавно поборовший Конора Макгрегора и ушедший на пенсию.

Эксперты схдятся во мнении, что встреча Головкин - Альварес станет одним из самых красивых и принципиальных противостояний за последнее время. Спортсмены сейчас находятся на пике карьеры, и их поединок был просто неизбежен, однако долгое время бойцы никак не могли договориться об условиях.

 

Примечательно,  что после боя оба соперника гарантированно получат 15 миллионов долларов. Еше от  70 до 100 миллионов принесут продажи платных трансляций по системе pay-per-view, 60% из которых разделят между боксерами поровну. В результате каждый спортсмен в общей сложности получит от 40 до 60 миллионов долларов. 

Головкин - Альварес: взвешивание

Накануне соперники прошли официальную процедуру взвешивания. Стрелка весов под Головкиным и Альваресом показала одинаковый результат - 72,6 кг.

Головкин - Альварес 17 сентября 2017: комментарии

Тяжеловес Джордж Форман в преддверии матча поддерживает Сауля Альвареса.

"Я думаю, что Сауль знает, что должен сохранять силы и наносить мощные удары, когда представится возможность. Все, что умеет Головкин - наносить мощные удары по корпусу и в голову, пишут на сайте rsute.ru. Больше он, похоже, ничего не знает", - считает Форман.

Аналогичного мнения придерживается бывший чемпион мира в полусреднем весе Келл Брук.

"Чувствую, что Альварес может побить Головкина, если будет придерживаться плана на бой", - заявил он.

Головкин - Альварес 17 сентября 2017: прогноз, ставки букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего поединка является Геннадий Головкин.

На победу казахстанского боксера букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,6. Победа мексиканца оценивается в 2,4. Ничья оценивается коэффициентом 23,0.

Букмекеры из крупнейшей букмекерской конторы William Hill также считают Головкина фаворитом боя. Так, на успех Геннадия контора принимает ставки с коэффициентом 1,67, а на победу «Канело» – 2,25. Ничья оценивается котировкой 23,0.
Другие материалы по этой теме

Головкин победил Джейкобса и защитил три титула чемпиона мира по боксу (ВИДЕО)

Боксер Головкин нокаутировал британца Брука, защитив три титула чемпиона мира (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга