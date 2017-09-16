Головкин - Альварес: дата боя, трансляция в России 2017, где смотреть, время боя (ВИДЕО)

Подробности предстоящего боя Головкин - Адльварес 17 сентября 2017 читайте в материале TopNews.

В американском Лас-Вегасе в ночь с 16 на 17 сентября состоится один из самых ожидаемых боксерских поединков года: на ринг выйдут 35-летний казахстанец Геннадий Головкин, которому предстоит защитить четыре титула чемпиона мира в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO, и 27-летний Сауль Альварес, который из-за конфликта с организацией не претендует на пояс WBC, однако боксер сам выставит на кон титул журнала The Ring. Кроме того, спортсмены разыграют статус линейного чемпиона ужшкммт мира и специальный пояс WBC.

Головкин - Альварес 17 сентября 2017: трансляция в России, где смотреть онлайн

В прямом эфире матч Головкин - Альварес 17 сентября 2017 не покажут по федеральным каналам в России, но трансляция в записи будет доступна на канале "Матч Боец". Начало в 8 утра мск. Кроме того, ряд изданий в нашей стране проведет прямую текстовую трансляцию онлайн. Начало в 5 утра по московскому времени.

Головкин - Альварес. Прямая трансляция в России 17 сентября 2017. Смотреть онлайн ВИДЕО

Головкин - Альварес 17 сентября 2017: перед боем

Владеющий чемпионскими поясами по версиям WBA, WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин готовится провести, пожалуй, самый звездный поединок в своей карьере. Сейчас в активе казахстанского боксера 37 побед в 37 матчах, причем 33 победы он одержал, отправив соперников в нокаут.

Публикация от Motín Del Boxeo (@boxingsr) Май 7 2017 в 8:44 PDT

В свою очередь, Сауль Альварес с 15 лет выступает на профессиональном ринге. За его плечами 51 бой, 49 побед и одного поражение: мексиканца победил тот самый Флойд Мейвезер-младший, недавно поборовший Конора Макгрегора и ушедший на пенсию.

Эксперты схдятся во мнении, что встреча Головкин - Альварес станет одним из самых красивых и принципиальных противостояний за последнее время. Спортсмены сейчас находятся на пике карьеры, и их поединок был просто неизбежен, однако долгое время бойцы никак не могли договориться об условиях.

Публикация от Тюмень Тренировки Бокс (@boxing_tmn72) Сен 14 2017 в 3:58 PDT

Примечательно, что после боя оба соперника гарантированно получат 15 миллионов долларов. Еше от 70 до 100 миллионов принесут продажи платных трансляций по системе pay-per-view, 60% из которых разделят между боксерами поровну. В результате каждый спортсмен в общей сложности получит от 40 до 60 миллионов долларов.

Головкин - Альварес: взвешивание

Накануне соперники прошли официальную процедуру взвешивания. Стрелка весов под Головкиным и Альваресом показала одинаковый результат - 72,6 кг.

Головкин - Альварес 17 сентября 2017: комментарии

Тяжеловес Джордж Форман в преддверии матча поддерживает Сауля Альвареса.

"Я думаю, что Сауль знает, что должен сохранять силы и наносить мощные удары, когда представится возможность. Все, что умеет Головкин - наносить мощные удары по корпусу и в голову, пишут на сайте rsute.ru. Больше он, похоже, ничего не знает", - считает Форман.

Аналогичного мнения придерживается бывший чемпион мира в полусреднем весе Келл Брук.

"Чувствую, что Альварес может побить Головкина, если будет придерживаться плана на бой", - заявил он.

Головкин - Альварес 17 сентября 2017: прогноз, ставки букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего поединка является Геннадий Головкин.

На победу казахстанского боксера букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,6. Победа мексиканца оценивается в 2,4. Ничья оценивается коэффициентом 23,0.

Букмекеры из крупнейшей букмекерской конторы William Hill также считают Головкина фаворитом боя. Так, на успех Геннадия контора принимает ставки с коэффициентом 1,67, а на победу «Канело» – 2,25. Ничья оценивается котировкой 23,0.