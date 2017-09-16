Лётчик-испытатель Магомед Толбоев заявил, что предупреждал погибшего в Неваде подполковника ВВС США Эрика Шульца об опасности фигур высшего пилотажа на советском истребителе.

На сайте американское авиабазы Неллис ( Nellis) в штате Невада опубликован пресс-релиз о гибели подполковника ВВС США Эрика Шульца. Как говорится в сообщении, смерть наступила от полученных травм после крушения самолета в ходе тренировочного полёта 5 сентября 2017 года. При этом тип самолёта не указан.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что подполковник США погиб во время тренировочного полета на советском Су-27, который США могли приобрести у Украины.

Представители пресс-службы ВВС США отказались от комментарриев, составшись на секретность информации.

По данным ужшкммт сайта alert5 подполковник Шульц был 28-м пилотом ВВС США, он налетал более двух тысяч часов на разных типах авиатехники и участвовал в испытаниях нового самолета F-35.

До начала военной карьеры он работал старшим научным сотрудником и менеджером по развитию в сиэттльском отделении компании Pratt & Whitney.

На фото: капитан Эрик Шульц (Eric Schultz) перед первым полётом на истребителе F-35, авиабаза Эдвардс , штат Калифорния, США, 15 сентября 2011 г.

Между тем, как выяснилось, погибшего летчика предупреждали об опасностях фигур высшего пилотажа на советских и российских машинах. Как рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва", лётчик-испытатель, герой России, почётный президент авиасалона МАКС Магомед Толбоев, он общался с подполковником Эриком Шульцем месяц назад на авиасалоне МАКС.

"Я с ним разговаривал, я месяц назад ему говорил: не надо делать то, что мы делаем. Я ему показывал мёртвые петли, но говорил: не надо этого делать. Это только наш самолёт, родной, мы знаем, что с ним делать. Сначала надо знать, на чём ты летишь. Казак на своей лошади только казак", - приводит издание слова Толбоева.

Герой России поделился своим мнением об американском военном, назвав его опытным пилотом.

«Он хороший парень был, летал хорошо, судьба его такова. Он был опытный, без вопросов», — сказал Толбоев, добавив, что считает американских и английских лётчиков — великолепными пилотами, в России, подчеркнул он их ценят и никогда плохо не говорят «как о профессионалах».

«Я просто предупреждал их: нельзя этого делать. Разница — 1 градус, ровно один градус. Но есть некоторые тонкости очень глубокие, только мы, лётчики-испытатели их знаем. Я ему говорил: "погибнешь, нельзя делать то, что я делаю". Это грань», — подчеркунл российский летчик-испытатель.

По словам Толбоева, в США с 1967 года существует эскадрилья, оснащённая советской техникой, на которой лётчики отрабатывают отдельные элементы пилотажа.