ЦСКА - "Ростов" 16 сентября 2017: онлайн трансляция, где смотреть, прогноз, билеты (ВИДЕО)

Подробности предстоящего поединка ЦСКА - "Ростов" 16 сентября 2017, прогноз на игру - читайте в материал TopNews.

Московский ЦСКА принимает на поле своего стадиона "ВЭБ Арена" футбольный клуб "Ростов" в матче 10-го тура Чемпионата России по футболу. Игра начнется в 16:30 мск.

ЦСКА - Ростов 16 сентября 2017: прямая трансляция, по какому каналу смотреть онлайн?

В прямом эфире трансляцию матча ЦСКА - "Ростов" 16 сентября 2017 покажет "Наш футбол". Начало в 16:30 мск.

ЦСКА сейчас идет на четвертом месте в турнирной таблице с 16 очками в активе. В предыдущих трех матчах армейцы сыграли вничью с "Уралом" (0:0), неожиданно проиграли "Ахмату" (0:1) и победили "Амкар" (1:0).

Ростовчане расположились строчкой ниже ЦСКА, набрав ужшкммт по итогам предыдущих девяти туров также 16 баллов. Ранее команда Леонида Кучука провела два "сухих" матча с "Краснодаром" и "Зенитом" (оба 0:0) и сыграла результативную ничью с "Арсеналом" (2:2).

В одном из матчей прошлого сезона РФПЛ соперники сыграли нулевую ничью, а прошлой осенью "Ростов" переиграл ЦСКА со счетом 2:0.

"Ростов" - ЦСКА 2:0 ВИДЕО голов

По словам защитника ЦСКА Кирилла Набабкина, у армецев с ростовчанами непросто складываются игры.

"С "Ростовом" уже который год все игры в сезоне складываются крайне непросто. Не важно, какой тур, на каком месте мы и они, всегда надо закладываться на тяжелейшую борьбу до последней минуты", - сказал спортсмен.

ЦСКА - "Ростов" 16 сентября 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмкекерских контор считают ЦСКА фаворитом предстоящей игры и принимают ставки на победу армейцев в среденм с коэффициентом 1,6 на ничью - 3,6, на успех "Ростова" - 6,2.

ЦСКА - "Ростов" 16 сентября 2017: билеты

Билеты на матч ЦСКА - "Ростов" 16 сентября 2017 еще остаются в наличии. Их можно купить в кассах "ВЭБ Арены" или с помощью различных сервисов онлайн. Стоимость самого дешевого билета составляет 1500 рублей.