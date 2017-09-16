Какой сегодня праздник: 16 сентября 2017 отмечается церковный праздник Домна Доброродная

Сегодня, 16 сентября, также празднуют Международный день охраны озонового слоя, День сока и другие праздники.

Какой сегодня церковный праздник, 16 сентября: Домна Доброродная

16 сентября 2017 года отмечается народный праздник Домна Доброродная. Церковь сегодня вспоминает мученицу Домну Никомидийскую.

Домна жила времена правления язычников тетрархов Максимиана и Диоклитиана (284-305 гг.). Этот период вошел в историю как самый страшный для христиан. Ознакомившись с трудами апостолов, Домна изменила вероисповедание. Прикинувшись безумной, она сбежала из дворца.

Домна поселилась в девичьей обители, срезала волосы и оделась в мужскую одежду. Следующим пристанищем святой ужшкммт была пещера. Прослышав о том, что монастырь, давший ей убежище, разгромлен и сожжен, она вернулась в город.

В это время рыбаки вытащили из вод останки мученика Дорофея и еще многих казненных христиан. Домна похоронила их с почестями и ухаживала за могилами до тех пор, пока ее саму не казнили за христианство.

В этот день в народе сжигают хлам и мусор, наводят порядок в доме и нежилых пристройках. Вечером вместе с ботвой картофеля сжигается все, что считается ненужным, дряхлым, старым.

Люди считали, что тот, кто уберет из дому весь мусор и спалит его, будет счастлив до следующей осени.

По приметам, если в день Домны Доброродной пойдет дождь, такая же погода сохранится еще в течение семи дней.

Какой сегодня праздник, 16 сентября: Международный день охраны озонового слоя

Традиционно 16 сентября отмечается Международный день охраны озонового слоя. Инициатором праздника стала Генеральная Ассамблея ООН. 19 декабря 1994 г. вышла Специальная резолюция № A/RES/49. В 2017 году дату справляют 23-й раз.

В 1992 году ООН выступила с инициативой рамочной конвенции о глобальном изменении климата, дополненной Киотским протоколом о процентном сокращении газовых выбросов (точкой отсчета является 1990-й). По различным исследованиям ученых, это позволит не только исключить возникновение новых озоновых дыр, но и восстановить подвергшуюся разрушению часть.

Международный День сока

Международный день сока отмечают в третью субботу сентября. В 2017 году мероприятия проходят 16 сентября. Известно, что в 2010 году Международная ассоциация производителей фруктовых соков выступила перед странами с ходатайством об учреждении данного события. Эта идея была сразу же поддержана Испанией, Польшей и Турцией. Позже к празднованию присоединились и другие государства. Каждая страна выбирала собственную дату.

В 2012 г. Российский союз производителей сока выступил с предложением о выборе даты празднования путем голосования в интернете. Учитывая, что в России сбор урожая осуществляется в сентябре, выбор упал на один из дней данного осеннего месяца.

День рождения Джульетты

Каждый год 16 сентября в итальянском городе Вероне празднуется День рождения Джульетты. Несмотря на то, что девушке на момент трагедии было только 14 лет, в город до сих пор приходят письма от всех влюбленных. Эти письма адресованы Джульетте с просьбами дать напутствие или совет.

А вот отвечают на такие просьбы девушки из клуба Джульетты, который был создан в 1972 году Джулио Тамассиа. Каждый год в клуб приходит около 5000 писем, в том числе и по электронной почте. В честь праздника местные жители проводят еще и разнообразные мероприятия: фестивали, спектакли, карнавалы. Также в это число проходит вручение литературной премии для профессиональных писателей.

День работников Службы государственной охраны Кыргызстана

Правительство Кыргызстана учредило День работников Службы государственной охраны 16 сентября для воспитания военнослужащих в духе преданности к своему народу и боевым традициям. Праздник отмечается каждый год 16 сентября. Такую дату выбрали не просто так.

Служба государственной охраны страны была создана в 1992 году 16 сентября. Данная служба осуществляет совокупность организационных, правовых, охранных, технических и других мер с целью обеспечить безопасность некоторым лицам. К таким лицам можно отнести: президента, членом его семьи, премьер-министра, председателя Конституционного суда страны и так далее.

День независимости Мексики

В Мексике 16 сентября отмечают День независимости. Начало события связано с днем святого Порфирия. В такое число родился еще и президент Порфирио Диас. В 1910 году 15 сентября, после того как часы пробили 11 часов вечера, президент вышел на главный балкон Национального Дворца и стал звонить в колокол, в который до этого звонил его отце равно 100 лет назад.

Стоит отметить, что к 19 веку страна долгое время находилась в испанской колонии. А когда Франция захватила Испанию, то автоматически земли Мексики перешли в руки к Наполеону.

Кто празднует именины 16 сентября 2017 года?

Алексей, Андрей, Василий, Василиса, Владимир, Доминика, Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Роман, Сергей, Филипп.

Что произошло 16 сентября в истории?

1380 – победа русских войск в Куликовской битве.

1782 – впервые использована Большая печать правительства США.

1859 – Ливингстон открыл озеро Ньяса в Африке.

1915 – впервые в истории мореплавания сквозным рейдом пройден путь из Владивостока в Архангельск.

1931 – в Москве создан государственный академический Центральный театр кукол.

1987 – в Монреале подписан Протокол об озоноразрушающих веществах.

Кто родился 16 сентября из знаменитостей?