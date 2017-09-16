Курс доллара на сегодня, 16 сентября 2017: рубль вяло отреагировал на снижение ставки ЦБ РФ - эксперты

Курс валют на сегодня, 16 сентября 2017: Банк России понизил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 16 сентября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня опустился на 11,49 копеек - до 68,5801 рубля, курс доллара на 16 сентября 2017 также упал на 23,7 копейки и составил 57,5336 рубля.

Стоимость бивалютной корзины на выходные и понедельник опустилась по сравнению с предыдущим показателем на 18,2 копейки - до 62,5045 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение экспертов

Рубль сдержано отреагировал на снижение ставки ЦБ РФ до 8,5%. Как рассказал журналистам ужшкммт старший аналитик Альпари Роман Ткачук, российская валюта в паре с долларом в моменте откатился к значению 57,45. Также регулятор повысил прогноз роста экономики нашей страны на 2017 год до 1,7%-2,2%, указав на снижение инфляционных ожиданий и пространство для дальнейшего понижения ключевой ставки в течение ближайших двух кварталов.

Многие аналитики ранее прогнозировали снижение ставки в связи с тем, что в минувшем августе в РФ впервые за шесть лет наблюдалась дефляция, индекс потребительских цен снизился на 0,5%, а за первые две недели сентября показатель снизился ещё на 0,1%.

"Надо добавить к этому крепость рубля (неделю назад курс доллар/рубль опускался ниже 57), высокие цены на нефть и необходимость стимулировать экономический рост - все факторы сошлись воедино. Центробанк решил "ковать железо, пока горячо". В последние месяцы года инфляция может ускориться, а, значит, подъём ставки будет уже не столь актуальным", - цитирует Ткачука Regnum.

Он отметил, что на следующей неделе внимание инвесторов будет приковоно к заседанию ФРС США, причем в Штатах наблюдается ускорение инфляции, подталкивающее регулятор к поднятию ставки.

"Ещё неделю назад ожидания следующего подъёма ставки ФРС были на июнь 2018 года, но на этой неделе (после публикации цифр по инфляции) они сместились на более близкий период. В связи с этим к выступлению Джанет Йеллен повышенный интерес - она может скорректировать позиции других мировых центробанков", - подчеркнул специалист.