Астрономы нашли самую черную планету галактики

Канадские и британские ученые определили самую темную планету Галактики.

Учёные из Канады и Великобритании обнаружили самую темную планету Галактики, пишет ИА REGNUM со ссылкой на статью в журнале Astrophysical Journal Letters.

Учёные исследовали планету открытую в 2008 году планету WASP-12b, которая вращается вокруг звезды WASP-12. Эта звёздная система находится в созвездии Возничего.

Как сообщают исследователи, обнаруженная планета отражает лишь 0,6% света звезды — таким образом, эта планета значительно темнее, чем уголь или свежий асфальт. Астрономы из университета Макгилла в Монреале отмечают, что ужшкммт на данный момент такой низкой отражающей способности планеты нет адекватного объяснения — а следовательно, ученым предстоит еще многое узнать о том, как формируются различные небесные тела во Вселенной.

Учёные провели анализ снимков с телескопа «Хаббл» и выяснили, что сила свечения WASP-12 во время затмения не изменилась по сравнению с периодом до него. Исследователи пришли к выводу, что планета WASP-12b является почти абсолютно чёрной. Но до сих пор неизвестно, за счёт чего планета остаётся настолько чёрной.

WASP-12b находится на расстоянии в 1400 световых лет от Земли. По некоторым данным, её размеры могут в два раза превышать размеры Юпитера, а температура поверхности может достигать 2600 градусов Цельсия, уточняет Лайф.