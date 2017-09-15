Ученые определили самый опасный вирус на Земле

Ежегодно от различных штаммов этого вируса умирают более 1,3 миллиона человек.

Главным вирусом — «убийцей» людей является гепатит. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные о различных инфекциях за последние 40 лет в 147 странах мира, пишет "Ридус" со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Lancet.

Согласно им, в среднем на долю инфекций приходится примерно 19,4% смертей и с годами этот показатель только растет.

Лидером признан вирусный гепатит, от которого за последнее время умерли примерно 1,34 миллиона ужшкммт человек. Смерть наступала не только от этой инфекции, но и от ее негативных последствий — цирроза и рака печени, а также прочих осложнений.

Гепатит опасен тем, что число вызванных им смертей не уменьшилось за последние годы, как это произошло с ВИЧ, туберкулезом и малярией, а выросло на 22%, отмечает РИА Новости.

Одной из причин этого, помимо недостатка в финансировании и дороговизны вакцин и лекарств от гепатита, является то, что большинство людей не подозревает, что они заражены этим вирусом. По текущим оценкам исследователей, лишь 5% жителей развитых и развивающихся стран знает о своем диагнозе и проходит лечение в медицинских учреждениях.

На втором месте — туберкулез, унесший жизни 1,2 миллиона человек, на третьем — ВИЧ, убивший примерно миллион человек. Еще 719 тысяч человек стали жертвами малярии.

А вот вирус Зика оказался не таким опасным — в 2015 году от него умерли двое, в 2016-м — 19 человек.