 
TOP 10

1 СМИ: США засекретили катастрофу Су-27 с подполковником США в Неваде

2 Зонд Cassini сгорел в атмосфере Сатурна, но успел передать последнее фото (ВИДЕО)

3 В Ростове-на-Дону новорожденные тройняшки умерли один за другим на глазах у матери

4 Эвелина Бледанс рассказала правду о разводе и о пластике груди для возвращения мужа

5 Шендерович: весной 2014 года готовилось покушение на российских журналистов, но власть сказала "Фу!"

6 В метро Лондона прогремел мощный взрыв: есть пострадавшие (ФОТО)

7 Алексей Панин в роли Николая II ради Поклонской представил свою версию "Матильды" (ВИДЕО)

8 Ученые выяснили, что за загадочное существо выбросил ураган "Харви" на берег (ФОТО)

9 Мертвый мафиози раскрыл правду об ориентации Тома Круза

10 В Пакистане родственники казнили электричеством влюбленных подростков

Новости наших партнеров

Ученые определили самый опасный вирус на Земле

Опубликовано 15.09.17 18:11 Ученые определили самый опасный вирус на Земле

Ежегодно от различных штаммов этого вируса умирают более 1,3 миллиона человек.

Главным вирусом — «убийцей» людей является гепатит. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные о различных инфекциях за последние 40 лет в 147 странах мира, пишет "Ридус" со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Lancet.

Согласно им, в среднем на долю инфекций приходится примерно 19,4% смертей и с годами этот показатель только растет.

Лидером признан вирусный гепатит, от которого за последнее время умерли примерно 1,34 миллиона ужшкммт человек. Смерть наступала не только от этой инфекции, но и от ее негативных последствий — цирроза и рака печени, а также прочих осложнений.

Гепатит опасен тем, что число вызванных им смертей не уменьшилось за последние годы, как это произошло с ВИЧ, туберкулезом и малярией, а выросло на 22%, отмечает РИА Новости.

Одной из причин этого, помимо недостатка в финансировании и дороговизны вакцин и лекарств от гепатита, является то, что большинство людей не подозревает, что они заражены этим вирусом. По текущим оценкам исследователей, лишь 5% жителей развитых и развивающихся стран знает о своем диагнозе и проходит лечение в медицинских учреждениях.

На втором месте — туберкулез, унесший жизни 1,2 миллиона человек, на третьем — ВИЧ, убивший примерно миллион человек. Еще 719 тысяч человек стали жертвами малярии.

А вот вирус Зика оказался не таким опасным — в 2015 году от него умерли двое, в 2016-м — 19 человек.
Другие материалы по этой теме

Хакеры рассылают в Сети спойлеры «Игры престолов» с вирусом

Прилетающим из Турции российским туристам начали измерять температуру в аэропортах

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга