Молодые парень и девушка влюбились друг в друга и сбежали из своих семей.

Жуткая расправа произошла в Пакистане, где родственники предали так называемому "убийству чести" двоих подростков. Как сообщают "Вести" со ссылкой на зарубежные источники, 17-летний юноша и 15-летняя девушка влюбились друг в друга и сбежали от своих семей, из-за чего их казнили с помощью электричества.

Следы электрических разрядов и других пыток были обнаружены на телах подростков после эксгумации ужшкммт во время следствия. Известно, что влюбленные сбежали от родителей в августе 2017 года. Они хотели пожениться без ограничений, накладываемых на них традиционными обрядами племени, но родственники своими силами разыскали пару, после чего старейшинами деревни было принято решение умертвить влюбленных, чтобы "смыть бесчестье".

Согласно имеющимся сведениям, возвращения подростков в свои дома, их семьи договорились поженить беглецов, но совет старейшин все равно решил казнить молодых людей, чтобы "преподать урок другим".