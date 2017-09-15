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Монархическая партия решила выдвинуть Поклонскую на выборы президента РФ

Опубликовано 15.09.17 17:25 Монархическая партия решила выдвинуть Поклонскую на выборы президента РФ

Сама Поклонская уже прокомментировала предложение выдвинуться в президенты России.

Монархическая партия поддержит на выборах президента России в 2018 году депутата Госдумы Наталью Поклонскую, если она выдвинет свою кандидатуру, заявил РИА Новости основатель партии Антон Баков.

Монархическая партия выступает за установление в России конституционной монархии мирным путем при соблюдении действующего законодательства. В ней состоит 648 человек. Она является первой в России официально зарегистрированной и допущенной к выборам партией монархического толка. Ее создатель известен своим намерением ужшкммт возродить империю Романовых на островах тихоокеанской Республики Кирибати. Проект он оценил в 350 миллионов долларов.

Наталья Поклонская неоднократно выступала в защиту семьи Романовых. В 2016 году она прошла в колонне "Бессмертного полка" в Симферополе с иконой Николая Второго.

Однако сама Наталья Поклонскаяна это  заявила РБК, что для нее существует лишь один кандидат в президенты — «Владимир Владимирович Путин».

Поклонская добавила, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах.
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