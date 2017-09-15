В свет вышла биография Джонни Фратто, сына главаря чикагской мафии Луиса Фратто. В ней много любопытных фактов про Тома Круза.

В свет вышла посмертная биография сына главаря чикагской мафии Луиса Фратто - Джонни Фратто, скончавшегося в 2015 году «Теперь, когда я мертв: вот настоящая грязь». В не он в числе прочего опровергает слухи о нетрадиционный ориентации голливудского актера Тома Круза и подтверждает гетеросексуальность актера, сообщает Мир24 со ссылкой на Page Six.

Биографию Фратто написал историк Мэттью Рандаццо Пятый.

«Несмотря на слухи, которые о нем гуляют, я могу поручиться, что Том Круз не гомосексуалист», — говорится в книге. Фратто отметил, что «знает об этом не ужшкммт понаслышке».

Фратто консультировал актера во время съемок фильма «Цвет денег» в 1985 году. В ленте Том Круз сыграл новичка в бильярде, которого обучает известный мастер.

В книге мафиози описывает встречу с Крузом в ночном клубе в Чикаго. По его словам, актер зашел в заведение и сразу «приобнял двух горячих девушек»: «"Как дела, дамы?" — спросил он с лукавой улыбкой суперзвезды, которая принесла этому [озорнику] миллионы долларов. Я в жизни не видел, чтобы девушки падали в обморок... А эти сучки так и сделали», пишет Лента.ру.

Отмечается, что Круз неоднократно судился с изданиями и людьми, утверждавшими, что он гомосексуален. Актер снялся в таких фильмах, как «Человек дождя», «Интервью с вампиром», «С широко закрытыми глазами» и «Рискованный бизнес».