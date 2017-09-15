"Заблудший Овечкин": Рагозин раскритиковал знаменитого хоккеиста за отказ выступать на ОИ-2018

Заявление Александра Овечкина о невозможности выступить на Олимпиаде в Пхенчхане раскритиковал российский вице-премьер.

Известный российский хоккеист, нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин официально заявил, что пропустит Олимпиаду 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

"Меня и всех игроков НХЛ поставили в такую позицию, что у ряда лучших хоккеистов в мире нет шансов сыграть на Олимпийских играх. Теперь нашим сборным не разрешено вызвать нас, чтобы сыграть на Олимпиаде. Каждый раз я говорил, что никто не сможет запретить мне играть за сборную, если я получу вызов. Теперь IIHF и НХЛ создали ужшкммт условия, в которых моя сборная не может вызвать игроков НХЛ", - сказано в заявлении, опубликованном на сайте лиги.

По мнению игрока, присутствие хоккеистов из НХЛ на Играх "хорошо как для хоккея, так и для Олимпиады".

"Весьма печально, что нас там не будет", - добавил 31-летний спортсмен.

"Ничто не идет в сравнение с Олимпийскими играми. Я продолжу мечтать о завоевании золота Олимпиады для моей страны. Я надеюсь, ситуация изменится, и все мы будем иметь шанс выступить на Играх 2022 года. Теперь моя цель, как и всегда, заключается в том, чтобы попытаться выиграть Кубок Стэнли. Мы должны сделать это, я буду стараться помочь моим товарищам по команде побеждать, как я делаю это каждый год с тех пор, как стал играть в НХЛ", - подчеркнул хоккеист.

Однако позицию Овечкина раскритиковал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Хотел бы играть за национальную сборную, нашёл бы способ. А адвокаты ему не нужны. Пусть сам решает, что для него важно, а что - нет", - написал политик в своем Twitter. Также он назвал форварда "заблудшим Овечкиным".

Как писал TopNews, в начале апреля 2017 года официальные представители НХЛ объявили о недопуске игроков до участия в Олимпиаде-2018, однако Овечкин объявил о намерении поехать на Игры-2018 вопреки запрету. С такими же заявлениями выступили и другие россияне, играющие в лиге, - Евгений Малкин и Евгений Кузнецов.