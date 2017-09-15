Порошенко предложил ООН учредить «группу друзей деоккупации Крыма»

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский сравнил это с клубом анонимных алкоголиков.

Президент Украины Петр Порошенко инициирует создание международной группы для поддержки в реализации вопроса деоккупации Крыма. Об этом он сказал, выступая на встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве, передает телеканал "112 Украина".

"У нас есть координированная поддержка наших партнеров во всем мире. И я хотел бы сегодня предложить идею создания международной группы друзей деоккупации Крыма, чтобы скоординировать совместные действия. Я планирую обсудить это ужшкммт подробно в Нью-Йорке на Генассамблее ООН", - пояснил он.

Идею о клубе прокомментировал вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский. По словам Полонского, инициатива Порошенко — изначально провальная, сообщает РИА Новости.



«Все эти инициативы ущербны изначально и ни к чему не приведут. Это факт. С большим успехом и большей пользой для своей страны Порошенко мог бы инициировать создание "международного клуба анонимных алкоголиков", чтобы трезвее смотреть на реальную ситуацию, в том числе международную обстановку», - сказал он.