В России обсуждают инициативу российских онлайн-ретейлеров ввести налог для их иностранных конкурентов, в том числе AliExpress, Amazon и eBay, по принципу так называемого налога на Google.

В российском правительстве обсуждают предложение российских онлайн-ритейлеров ввести налог для их иностранных конкурентов, включая AliExpress, Amazon и eBay, по принципу «налога на Google». Сайты компаний, которые откажутся его платить, могут быть заблокированы через Роскомнадзор, пишет "Коммерсантъ".

Ассоциация ритейлеров (объединяет 37 российских ритейлеров, включая «Детский мир», «Юлмарт», Ozon.ru, re:Store, KupiVIP, Lamoda, «М.Видео», «Эльдорадо» и др.) разработала пакет поправок в Налоговый кодекс и закон «Об информации». Они считают, что компании вроде AliExpress, Amazon и eBay сейчас имеют конкурентное преимущество перед национальными поставщиками в виде ужшкммт освобождения от НДС и ввозных таможенных платежей при реализации товаров стоимостью до €1 тыс. и весом до 31 кг. Поправки предлагают ввести механизм НДС-регистрации зарубежных интернет-магазинов по аналогии с так называемым налогом на Google, вступившим в силу 1 января 2017 года. В его рамках иностранные компании, продающие электронный контент или софт через интернет в России, должны встать на учет в налоговую службу и платить НДС 18% наравне с российскими компаниями.

Для интернет-магазинов, предлагающих трансграничную доставку товаров, налог предлагается исчислять упрощенным методом, он составит 15,25% от конечной цены товара. При этом Федеральная налоговая служба получит право направлять электронной торговой площадке требование о блокировке страницы продавца, не исполняющего обязанности по уплате НДС.

Усложнение процедуры продажи скорее заставит продавцов прекратить продавать свои товары в Россию, полагает гендиректор eBay в России и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов. По меньшей мере, это существенно сократит ассортимент товаров, поставляемых в нашу страну. Более того, в стоимость товаров зарубежных продавцов уже включены операционные издержки магазина, национальные налоги и сборы, плюс комиссия за использование интернет-площадки и платежной системы.

Эксперты уверены, что такие предложения носят запретительный характер, а регистрация плательщиков в ФНС будет де-факто невозможна.