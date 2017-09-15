 
TOP 10

1 СМИ: США засекретили катастрофу российского истребителя с подполковником США в Неваде

2 В метро Лондона прогремел мощный взрыв: есть пострадавшие (ФОТО)

3 В Ростове-на-Дону новорожденные тройняшки умерли один за другим на глазах у матери

4 Эвелина Бледанс рассказала правду о разводе и о пластике груди для возвращения мужа

5 Шендерович: весной 2014 года готовилось покушение на российских журналистов, но власть сказала "Фу!"

6 СМИ: посольство США на Кубе подверглось "акустической атаке", дипломаты теряют слух и память

7 Американская атомная подлодка вернулась в порт под пиратским флагом (ФОТО)

8 Ученые: мощные вспышки на Солнце могут привести к гибели Земли

9 Алексей Панин в роли Николая II ради Поклонской представил свою версию "Матильды" (ВИДЕО)

10 Мертвый мафиози раскрыл правду об ориентации Тома Круза

Новости наших партнеров

Россия готовится ввести налог для AliExpress, Amazon и eBay

Опубликовано 15.09.17 11:37 Россия готовится ввести налог для AliExpress, Amazon и eBay

В России обсуждают инициативу российских онлайн-ретейлеров ввести налог для их иностранных конкурентов, в том числе AliExpress, Amazon и eBay, по принципу так называемого налога на Google.

В российском правительстве обсуждают предложение российских онлайн-ритейлеров ввести налог для их иностранных конкурентов, включая AliExpress, Amazon и eBay, по принципу «налога на Google». Сайты компаний, которые откажутся его платить, могут быть заблокированы через Роскомнадзор, пишет "Коммерсантъ".

Ассоциация ритейлеров (объединяет 37 российских ритейлеров, включая «Детский мир», «Юлмарт», Ozon.ru, re:Store, KupiVIP, Lamoda, «М.Видео», «Эльдорадо» и др.) разработала пакет поправок в Налоговый кодекс и закон «Об информации». Они считают, что компании вроде AliExpress, Amazon и eBay сейчас имеют конкурентное преимущество перед национальными поставщиками в виде ужшкммт освобождения от НДС и ввозных таможенных платежей при реализации товаров стоимостью до €1 тыс. и весом до 31 кг. Поправки предлагают ввести механизм НДС-регистрации зарубежных интернет-магазинов по аналогии с так называемым налогом на Google, вступившим в силу 1 января 2017 года. В его рамках иностранные компании, продающие электронный контент или софт через интернет в России, должны встать на учет в налоговую службу и платить НДС 18% наравне с российскими компаниями.

Для интернет-магазинов, предлагающих трансграничную доставку товаров, налог предлагается исчислять упрощенным методом, он составит 15,25% от конечной цены товара. При этом Федеральная налоговая служба получит право направлять электронной торговой площадке требование о блокировке страницы продавца, не исполняющего обязанности по уплате НДС.

Усложнение процедуры продажи скорее заставит продавцов прекратить продавать свои товары в Россию, полагает гендиректор eBay в России и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов. По меньшей мере, это существенно сократит ассортимент товаров, поставляемых в нашу страну. Более того, в стоимость товаров зарубежных продавцов уже включены операционные издержки магазина, национальные налоги и сборы, плюс комиссия за использование интернет-площадки и платежной системы.

Эксперты уверены, что такие предложения носят запретительный характер, а регистрация плательщиков в ФНС будет де-факто невозможна.
Другие материалы по этой теме

В России с 2018 года вводится налог на добавленный доход

Основатель Alibaba: через 30 лет рабочий день сократится до 4 часов

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга