Ученые: мощные вспышки на Солнце могут привести к гибели Земли

Специалисты озвучили сценарий катастрофы, по которому будет разворачиваться гибель нашей планеты.

По мнению ученых, активизация процессов на Солнце, в том числе участившиеся в последнее время сверхмощные вспышки, могут являться предвестниками скорой гибели как нашего светила, так и всей Солнечной системы. При этмо исследователи звучили сценарий вероятной катастрофы космического масштаба.

Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на физика- исследователя Ивана Назаренко, учитывая огромное расстояние, земляне увидят взрыв, означающий превращение звезды в сверхновую, спустя 8 минут. По его ужшкммт словам, небо засияет белым свечением, независимо от времени суток, после чего Землю накроет мощнейший поток радиоактивного излучения, от которого не сможет защитить магнитное поле. В результате на планете погибнет все живое, после чего испарившаяся вода закроет небо мощными облаками на высоте в десятки километров. Поверхность планеты разогреется до 3-5 тысяч градусов, и на ней останется один пепел.

Согласно более оптимистичному сценарию, Солнце превратится в красного гиганта, а затем в белого карлика, что подразумевает выброс меньшего количества энергии, что подарит Земле большие шансы на сохранение жизни.

Однако ученые напоминают, что повышение солнечной активности едва ли означает такое развитие событий в ближайшем будущем.