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В Норвегии из-за ошибки врача умер 6-летний мальчик из России

Опубликовано 15.09.17 10:59 В Норвегии из-за ошибки врача умер 6-летний мальчик из России

Российский ребенок, семья которого проживает в Норвегии, скончался в результате ошибки местных врачей.

Шестилетний россиянин, семья которого проживает в Норвегии, скончался в результате ошибки, допущенной норвежскими медиками, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Королевской больницы Осло Андерс Байер, смерть пациента была констатирована в четверг.

Расследованием данного случая занимается норвежская Государственная служба по надзору в сфере здравоохранения. По данным издания, врачебная ошибка, которая привела к смерти клеток мозга ребенка, была совершена в конце августа, когда мальчик проходил курс лечения от онкологического ужшкммт заболевания в Университетской больнице Хёукеланн в Бергене - втором по величине городе Норвегии.

Ему должны были ввести два применяемых при химиотерапии препарата - один в мозг через интравентрикулярный катетер, второй - внутривенно. Сотрудник больницы перепутал ампулы, в мозг было введено не то лекарство, и мальчик вскоре впал в кому, через несколько дней врачи диагностировали смерть мозга.

Стоит отметить, что в больнице, где ребенок проходил лечение, подтвердили факт ошибки. Посольство РФ в Норвегии занимается выяснением обстоятельств данного случая
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