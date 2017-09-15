Полиция задержала подростков, подражавших "телефонным террористам"

В рамках расследования об анонимных звонках с угрозами о заложенных взрывных устройствах были задержаны несколько человек.

Сотрудники правоохранительных органов в рамках расследования об анонимных звонках с угрозами взрывов задержали несколько подростков. По сведениям "Коммерсанта", задержанные узнали из новостей о массовом "телефонном терроризме" и решили сделать несколько звонков, подражая настоящим преступникам.

Известно, что подростки, в отличие от настоящих "телефонных террористов", использовали обычные телефоны, благодаря чему полицейским удалось быстро установить их личности и определить местоположение.

Так, в подмосковном Волоколамске был ужшкммт задержан 17-летний местный житель, который рассказал по телефону о "заминировании" Дворца спорта. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Источник РБК в ФСБ утверждает, что сейчас задержанных проверяют региональные управления ФСБ на причастность к массовым сообщениям о заложенных взрывных устройствах.

"Есть вероятность, что оперативники вышли на людей, которые подключились к распространению угроз о минировании мест большого скопления людей из хулиганских соображений", - рассказал собеседник издания.

Источник отметил, что около 90% звонков были скоординированными, а часть звонков поступила от подростков и от людей "с неуравновешенной психикой".

Со ссылкой на источник в российских спецслужбах издание сообщает, что организаторы волны "телефонной атаки" находятся за границей. Президент России Владимир Путин в курсе ситуации с анонимными звонками.