Ежегодная церемония вручения премии за сомнительные научные открытия прошла в Гарвардском университете, штат Масачусетс, США.

В Гарвардском университете прошла церемония вручения Шнобелевских премий. Она присуждается за самые абсурдные научные достижения и нестандартные идеи, пишут "Ведомости".

Шнобелевская премия мира досталась группе ученых из Швейцарии, которые доказали, что игра на музыкальном духовом инструменте австралийских аборигенов диджериду помогает избавиться от храпа и способствует комфортному сну. Руководитель группы доктор Майло Пьюэн объяснил это тем, что ужшкммт игра на диджериду значительно укрепляет верхние дыхательные пути.

Лауреатом премии по физике стал ученый Марк-Антуан Фардин. В своем исследовании "О реологии кошек" физик объяснил, что в жидком состоянии вещество занимает определенный объем и принимает форму емкости, в которой находится, объяснив таким образом свою теорию о мышеловах, пишет РЕН-ТВ.

Премию по экономике получила группа - австралийцы Мэттью Роклофф и Нэнси Грир, доказавшая, что крокодил влияет на влечение человека к азартным играм.

Премии в области анатомии удостоился британец Джеймс Хиткоут, выяснивший, что после 30 лет уши человека начинают увеличиваться на 2 мм в 10 лет.