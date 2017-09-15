Эвелина Бледанс рассказала правду о разводе и о пластике груди для возвращения мужа

Поклонники звезды ополчились на бывшего мужа Эвелины Бледанс после новости о разводе пары.

Неожиданная новость о том, что Эвелина Бледанс и Александр Семин развелись после семи лет брака шокировала поклонников пары. Именно эта новость стала главной темой вышедшего накануне шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир". В рамках программы Эвелина откровенно рассказала о причинах развода и объяснила, почему они с мужем решили расстаться.

"Мне кажется, что он меня бросил, чтобы я была счастлива. Чтобы я смогла снова… да, я может быть такая ужшкммт дура, но я всегда оправдываю всех своих мужчин", - сквозь слезы призналась актриса.

По ее словам, супруг публичности. Также Эвелина призналась, что сделала пластику груди для привлечения внимания мужа.

"Я всегда считаю себя недостойной, всегда думаю, что это я сделала что-то не так, была недостаточно хороша", - сказала она, добавив, что хотела бы вернуть супруга.

Однако сам Александр озвучил несколько иные причины расставания.

"Мне сложно говорить о нас в прошлом времени. Ребенок у нас особенный, и брак был особенный, с синдромом... Между нами всегда стоял другой человек, и имя ему "зритель". Наибольшее удовольствие и максимальную радость Эвелина всегда получала от работы", - сказал он, отметив, что сейчас они оба двигаются дальше.

Однако Семин так и не подтвердил, действительно ли у него появилась новая возлюбленная, однако заверил, что останется другом для бывшей жены.

После выхода шоу, поклонники Эвелины Бледанс обрушились с критикой на Александра в соцсетях. По мнению фанатов, Семин бросил супругу из-за того, что решил найти избранницу помоложе, способную родить ему здорового ребенка. Некоторые поклонники посчитали, что Семин тяготится своим сыном Семеном.

"Эвелина! При всём уважении к Вам, но после просмотра передачи очень высказаться. Ваш бывший муж, извините, просто неудачник. Он ушёл потому, что хочет ещё успеть "родить" здоровых детей! А с Вами этого не получилось!...", - написал один из фанатов.

В защиту актрисы высказалась и блогер Лена Миро.

"На мой взгляд, в ситуации, когда двое сотворили ребенка – еще и не совсем обычного – должно быть что-то выше любви члена к пи***ке, и это что-то – интересы сына, которого ты не просто создал, но и утвердил его приход в этот мир", – написала она в своем блоге.