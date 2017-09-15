Какой сегодня праздник: 15 сентября 2017 отмечается церковный праздник День Мамонтия

Сегодня, 15 сентября, празднуют День секретаря в России, Международный день демократии, День образования санитарно-эпидемиологической службы РФ и другие праздники.

Какой сегодня церковный праздник, 15 сентября: День Мамонтия

15 сентября 2017 года отмечается народный праздник День Мамонтия. Церковь в этот день вспоминает мучеников Маманта, Феодота и Руфину.

По преданию, Мамант был рожден в Пафлагонии. Его родители, Феодот и Руфина, были знатными и благочестивыми христианами. За открытое вероисповедание их арестовали. Феодот скончался в заточении, не дожив до суда. Руфина, узнав, что случилось с мужем, умерла при родах. Младенца забрала себе богатая вдова. Она воспитала его убежденным ужшкммт христианином. В скорости и он подвергся гонению за веру.

Мамант поселился на горе и проводил дни в постах, молитве и чтении Святого Евангелия зверям, приходившим к его хижине. Из молока, что ему давали дикие лани и козы, он делал сыр и раздавал бедным. Мамант не прекращал наставлять на путь истинный всех, кто приходил к нему, за что и был подвергнут мучительной казни.

В народе его считали покровителем коз и овец, откуда и пошло прозвище - "Овчарник" ("Овчинник").

На Руси на Мамонтия устраивали ярмарки, гуляния и походы по гостям.

С этого дня не выгоняют скотину на вольный выпас. Во дворе, хлеву, загоне для скота, кладовых для ульев наводят порядок и готовят эти постройки к зиме.

Сегодня на столе обязательно должны быть сыр и молоко, как дань уважения покровителю Маманту.

По приметам, низкие облака 15 сентября сулят дождливую и холодную погоду.

Если утром и вечером росы много, а ветра нет, значит, в ближайшие дни погода будет хорошей.

Какой сегодня праздник, 15 сентября: День секретаря в России

В России в третью пятницу сентября отмечается День секретаря. В 2017 году он выпадает на 15 сентября. Праздник не закреплен на государственном уровне, его справляют неофициально. Это профессиональный праздник административных работников. Его отмечают секретари, офис-менеджеры, ассистенты и помощники руководителей, сотрудники ресепшн и колл-центров.

В 2005 году административные работники из разных городов и организаций России предложили поддержать традиции Международного дня секретаря. Вместе с редакцией издания «Секрет@рь» они призвали учредить профессиональный праздник в их честь и отмечать его в третью пятницу сентября. С тех пор его неофициально справляют в этот день.

Международный день демократии

Традиционно 15 сентября празднуется Международный день демократии. Его отмечают на основании резолюции Генеральной ассамблеи ООН № A/RES/62/7 от 13 декабря 2007 г. В 2017 году дату справляют 10-й раз.

Это событие было установлено в декабре 2007 года. Дата 15 сентября приурочена 20-й годовщине первой международной конференции новых и восстановленных демократий в 2008 году.

День образования санитарно-эпидемиологической службы РФ

Сегодня также отмечается День образования санитарно-эпидемиологической службы РФ. Праздник не входит в перечень государственных торжественных дат.

15 сентября 1922 г. СНК РСФСР ратифицировал Декрет «О санитарных органах Республики». С годами служба претерпевала изменения, однако именно дата подписания вышеуказанного документа и стала днем празднования события.

День всемирной борьбы с лимфомами

Всемирный день борьбы с лимфомами отмечается ежегодно 15 сентября. Россия присоединяется к международному празднованию даты.

Всемирный день борьбы с лимфомами в 2017 году справляют не только врачи-онкологи, их пациенты и близкие родственники, но и все те, кому не безразличны человеческие жизни.

В 2002 г. была создана Лимфомная коалиция, объединяющая в себе 57 лимфомных организаций по всему миру. Спустя 2 года она выступила с инициативой проведения этого праздника, целью которого являлось информирование о злокачественных заболеваниях лимфатической системы, ее симптомах, ранней диагностике и профилактике.

День рождения экологической организации «Гринпис»

15 сентября празднует свой день рождения экологическая организация "Гринпис". Дата приурочена к первой природоохранной акции, прошедшей 15 сентября 1971 года. Мероприятие было направлено против ядерной политики США (ядерных испытаний на Аляске). В этот день директор успешного PR-агентства Бен Мэткаф и канадский бизнесмен Дэвид Фрейзер Мак Таггарт поддержали возмущения объединения экологов и выступили в качестве координаторов акции. Они же и предложили создать природоохранную структуру международного масштаба, которая впоследствии выросла в крупнейшую организацию, имеющую вес в мировом сообществе.

День единства народов Дагестана

День единства народов Дагестана появился в 2011 году. Праздник приурочен к событиям, произошедшим в 1741 году.

Великий исландский полководец по имени Надир-шах в 18 веке, во главе хорошо вооруженной армии в 100 тысяч человек решил пойти на Кавказ. Полководец хотел двумя большими колоннами пройти через Кайтаг, Дербент и шамхальство Тарковское. Его поход заканчивался в столице ханства Дженгутай. С самого начала план полководца осуществлялся именно так, как он хотел.

После этого войска шаха дошли до границы Андалала. Дагестанцы же не хотели быть порабощенными. Поэтому все объединились и пошли на борьбу с врагом. Решающее сражение продолжалось пять дней. Защитники родной земли смогли одержать победу. Такая битва имеет большое значение для Дагестана и в наши дни.

День библиотек Республики Беларусь

Ежегодно 15 сентября в Белоруссии отмечается День библиотек. Причем праздник могут отмечать не только работники, но и сами читатели. В стране торжество появилось в 2001 году по указу президента. Национальная библиотеке страны была создана в 1922 году.

Тогда она называлась именем Владимира Ленина. В основу библиотеки легли книжные фонды, которые были собраны для библиотеки Белорусского госуниверситета. Также сюда присылали свои книги крупные библиотеки Санкт-Петербурга, Москвы и других городов.

День знаний в Азербайджане

В отличие от остальных стран – бывших республик СССР – в школах Азербайджана новый учебный год стартует 15 сентября. И для всей страны торжество является очень важным. Установлено оно было по указу президента Ильхама Алиева в 2004 году.

В таком документе говорится о переходе общеобразовательных школ на пятидневную рабочую неделю. Также там можно увидеть то, что занятия начинаются с 15 сентября. Все это создавалось в целях усовершенствования существующего режима работы в Азербайджанских школах, в связи с созданием эффективной системы деятельности.

Кто празднует именины 15 сентября 2017 года?

Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Ефим, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, серафима, Степан, Федор, Федот, Филипп, Юлиан.

Что произошло 15 сентября в истории?

911 – князь Олег заключил первый международный договор с Византией.

1830 – состоялась церемония открытия первой междугородней железнодорожной линии на паровой тяге.

1916 – первая в истории мировых войн танковая атака произошла в битве на реке Сомме.

1956 – на трассы Аэрофлота вышел первый советский реактивный пассажирский лайнер Ту-104.

1971 – день рождения экологической организации Гринпис.

2000 – открылись XXVII летние Олимпийские игры в Сиднее.

Кто родился 15 сентября из знаменитостей?