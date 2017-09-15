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Эксперты объяснили, зачем Украина хочет углубить Азовское море

Опубликовано 14.09.17 23:29 Эксперты объяснили, зачем Украина хочет углубить Азовское море

А в соцсетях между тем высмеяли это решение украинских властей.

Украинские власти решили срочно углубить дно Азовского моря в районе Мариупольского и Бердянского портов, сообщило Министерство инфраструктуры страны. По словам чиновников подобные меры имеют "неотложную необходимость".

Для этой цели в акваторию Азовского моря оперативно направлены земснаряд «Меотида» и ледокол «Капитан Белоусов».

«Сейчас стоит неотложная необходимость перемещения эти судов с целью обеспечения проведения срочных дноуглубительных работ в акватории Азовского моря», — заявил заместитель ужшкммт министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

Как пояснили в ведомстве, углубить дно в Мариупольском и Бердянском портах необходимо для поддержания навигационных габаритов этих портов.

Инициатива Киева вызвала широкий общественный резонанс. Пока политики и экологи задаются вопросом, чем вызвана столь "неотложная необходимость", эксперты пытаются найти истиные скрытые причины предстоящих работ.

Как пишет Газета.Ru, принятие подобных мер может быть связано с беспокойством Украины об экономическом ущербе для страны из-за готовящегося к введению в эксплуатацию Керченского моста. 

«Дальнейшее строительство и ввод в эксплуатацию моста через Керченский пролив приведет к значительному уменьшению судозаходов в морские порты Мариуполь и Бердянск, снижению грузооборота этих портов, торможению их развития, снижению рентабельности металлургических предприятий региона, уменьшению прибыли портовых операторов и филиалов Администрации морских портов Украины, что недопустимо», — приводит издание слова Лавренюка.

Кроме того, по мнению заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, Керченский мост может и вовсе привести Украину к изоляции морским путем.

Между тем, экс-депутат Верховной рады ладимир Олейник не исключает, что столь поспешное решение Украины может быть связано и с необходимостью ввода крупных военных морских судов.

«Такие коридоры и каналы, по которым двигаются суда, имеют двойное значение. Мы помним сообщения о строительстве американцами военной базы якобы для Украины в Очакове. Да, юридически США не являются собственниками данной базы, но они владеют украинским правительством. Не исключено, что углубление Азовского моря имеет гражданско-военное значение. Под эти дела США деньги выделят. Но прикрытие тоже должно быть, вот и будут на первом этапе рассказывать о гражданских целях — увеличении товарооборота. Но цель может быть иной, а именно присутствие на Украине ВМФ США на постоянной основе, что по сути является оккупацией, — предположил Олейник в интервью "Федеральному агентству новостей".

Напомним, ранее сообщалось, что президенту Украины Петру Порошенко предложили прорыть канал из Азовского моря в Чёрное, превратив Крым из полуострова в остров. Автор инициативы подсчитал, что длина канала не превысит 5 км, а его строительство создаст десятки тысяч рабочих мест и приведет к «прорыву» для азовских и черноморских портов страны.

Тем временем, интернет-пользователи уже отреагировали на заявление украинских властей, откровенно высмеяв инициативу Киева углубить Азовское море.

Некоторые комментаторы попытались предположить, с помощью каких инструментов будет осуществлен проект.

А один из пользователей и вовсе усмотрел в действиях Киева неприкрытуюдиверсию.
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