"Вардар" - "Зенит" 14 сентября 2017: онлайн трансляция, где смотреть, прогноз, билеты (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча Лиги Европы "Вардар" - "Зенит" 14 сентября 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в обзоре Topnews.

Македонский "Вардар" принимает на поле своего стадиона "Филип II Арена" в Скопье санкт-петербургский "Зенит" в матче группового этапа Лиги Европы. Начало в 22:05 мск.

"Вардар" - "Зенит" 14 сентября 2017: прямая трансляция, где смотреть онлайн

Прямую трансляцию матча "Вардар" - "Зенит" 14 сентября 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за поединком в режиме онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 22:00 мск.

"Вардар" - "Зенит" 14 сентября 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Вардар" - "Зенит" 14 сентября 2017: перед матчем

"Вардар" пробился в финальную часть Лиги Европы после отборочного раунда плей-офф, где команда преспокойно прошла турецкий "Фенербахче" (2:0 и 1:2).

"Зенит" же успел натерпеться ужшкммт в отборе. Так, подопечные Роберто Манчини не без труда преодолели сопротивление израильского клуба "Бней Иегуда" (2:0 и 0:1) и голландского "Утрехта" (0:1 и 2:0 ДВ).

"Зенит" - "Утрехт" 2:0 ВИДЕО голов

"Вардар" - "Зенит" 14 сентября 2017: прогноз, ставки букмекеров

Эксперты букмекерских контор считают "Зенит" однозначным фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу "бело-голубых" со средним коэффициентом 1,5, против 7,00, - на успех "Вардара". На ничью можно поставить с коэффициентом 4,4.

"Вардар" - "Зенит" 14 сентября 2017: комментарии

Владелец "Вардара" российский бизнесмен Сергей Самсоненко поделился своим мнением в преддверии матча с "Зенитом".

""Зенит"? Для меня предстоящий матч особенный лишь из-за того, что будем играть против российской команды. Честно говоря, не хотелось видеть в одной группе клуб из России. Но теперь будем болеть за "Зенит", как и за другие российские команды в еврокубках. Страшно ли играть с "Зенитом"? Почему нам должно быть страшно, у них также выйдут одиннадцать футболистов на поле. Конечно, по именам они сильнее и сам клуб статусный", - заявил он.

По мнению бывшего главного тренера московского "Спартака" Валерия Карпина, "Зенит" "всухую" победит "Вардар".

"Зенит" на голову сильнее соперника. Во всяком случае, на бумаге. По игрокам, по бюджету, и по статусу. Естественно, поставлю на победу "Зенита". "Вардар", я думаю, при этом даже не забьёт", - уверен специалист.