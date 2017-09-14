"Локомотив" - "Копенгаген" 14 сентября 2017: онлайн-трансляция, где смотреть, прогноз (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Локомотив" - "Копенгаген" 14 сентября 2017, прогноз на игру - читайте в материале TopNews.

14 сентября 2017 года на стадионе "Паркен" футбольный клуб "Копенгаген" принимает московский "Локомотив" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Начало в 20:00 мск.

"Локомотив" - "Копенгаген" 14 сентября 2017: прямая трансляция, где смотреть онлайн

В прямом эфире трансляцию матча "Локомотив" - "Копенгаген" 14 сентября 2017 покажет "Матч ТВ". Следить за ходом поединка онлайн также можно будет на сайте канала. Начало в 19:55 мск.

"Локомотив" - "Копенгаген" 14 сентября 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Локомотив" - "Копенгаген" 14 сентября 2017: перед матчем

"Копенгаген" начал еврокубковый сезон в Лиге чемпионов, где справился с прошел "Жилину" (3:1 и 1:2) и "Вардар" (0:1 и 4:1), после чего сенсационно уступил "Карабаху" (0:1 и 2:1) и вылетел ужшкммт в Лигу Европы.

В свою очередь, "Локомотив" сейчас бодро идет в РФПЛ, занимая второе место в турнирной таблице с 20 баллом. Москвичи отстают от лидирующего "Зенита" всего на одно очко. При этом в недавнем розыгрыше Кубка России железнодорожники потерпели поражение от "Спартака" - 1:2.

"Спартак" - "Локомотив" 2:1 ВИДЕО голов

"Локомотив" - "Копенгаген" 14 сентября 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами предстоящей игры и принимают ставки на победу "Локомотива" в среднем с коэффициентом 2,4, на ничью - 3,2, на успех "Локомотива" - 3,3.

"Локомотив" - "Копенгаген" 14 сентября 2017: комментарии

Своим мнением в преддверии матча поделился главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.

"Все здоровы. Все, кто прилетел в Данию, могут сыграть. Что касается стартового состава, решение примем после тренировки. Букмекеры называют "Копенгаген" фаворитом? На данный момент еврокубкового опыта у "Копенгагена" больше. "Локомотив" давно не играл в Лиге Европы. С другой стороны, российские клубы побеждали в этом турнире. Так что на нас лежит большая ответственность. Может быть и хорошо, что "Копенгаген" считают фаворитом", - отметил специалист.

Главный тренер датского "Копенгагена" Столе Сольбаккен заявил, что его подопечные не будут играть с "Локомотивом" на ничью.

"Если победим, то получим положительный импульс, но и ничья может быть полезным результатом. Важно то, как будет развиваться игра. Если мы создадим, к примеру, шесть голевых моментов, а они только один, то ничейный результат нас не устроит. „Локомотив“ — сильнейшая команда в группе, но мы не будем выходить на поле с мыслью о том, как бы удержать ничью. Я смотрел шесть-семь матчей „железнодорожников“. В последних двух играх они выглядели немного слабее, чем в начале сезона, когда показывали очень хороший футбол", - сказал наставник.

По мнению известного в прошлом футболиста, а ныне эксперта Александра Бубнова, "Локомотиву" сейчас не хватает стабильности.

""Локомотиву" сейчас просто не хватает стабильности. В прошлом сезоне "железнодорожники" играли очень нестабильно, и сейчас по мере прихода новых футболистов команда выходит на новый уровень. Это в первую очередь касается нападения. После того как выбыл Ари, появились проблемы с нападающими. Сейчас появился Эдер, и для того, чтобы вписаться, конечно, ему нужно время. Пройдя через это, "Локомотив", на мой взгляд, будет стабильно набирать очки", - пояснил эксперт.