Опубликовано новое ВИДЕО удара российских подлодок по объектам ИГИЛ в Сирии

Подводные лодки «Великий Новгород» и «Колпино» нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГ в Сирии.

Подводные лодки "Великий Новгород" и "Колпино" нанесли в четверг из подводного положения удар крылатыми ракетами "Калибр" по важным объектам "Исламского государства" (ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в РФ) в Сирии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

Целями для поражения стали пункты управления, узлы связи, а также склады вооружений и боеприпасов боевиков в подконтрольных ИГИЛ районах юго-восточнее города Дейр-эз-Зор.

Из восточной части Средиземного моря субмарины выпустили семь крылатых ракет морского базирования. Дальность до ужшкммт целей составила от 500 до 670 км. Данными объективного контроля подтверждено поражение всех запланированных целей.

"Колпино" и "Великий Новгород" прибыли в Средиземное море 28 августа. Как сообщил начальник пресс-службы Черноморского флота Вячеслав Трухачев, подлодки следовали в надводном положении в сопровождении спасательного буксира Балтийского флота СБ-921. Тогда источник ТАСС отметил, что прибывшие из Балтики подлодки планировали нанести удары ракетами "Калибр" по террористам ИГ в Сирии.



