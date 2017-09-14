17 антидопинговых агентств требуют отстранить россиян от участия в Олимпийских играх 2018 года

Однако министр спорта Колобков заявил, что решение об участии РФ в ОИ-2018 не входит в компетенцию антидопинговых агентств.

Национальные антидопинговые агентства ряда стран выступили за отстранение сборной России от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, передает RТ со ссылкой на The Guardian и текст заявления руководителей 17 антидопинговых агентств, входящих в институт Национальных антидопинговых организаций (NADO), которое было сделано по итогам встречи членов организации.

«Невозможность провести полное и тщательное расследование по делу об употреблении допинга российскими спортсменами ужшкммт создаёт опасность для чистых атлетов на Играх-2018. У нас есть серьёзные сомнения, что Олимпиада-2018 будет чистой из-за неполного расследования применения допинга российскими спортсменами на Играх-2014 в Сочи и с учётом недостаточных результатов тестирования за последние четыре года», — говорится в заявлении.

По мнению авторов документа, Россия допустила настолько существенные нарушения в борьбе против допинга на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи, что те игры стали "одним из крупнейших скандалов в мире спорта в истории", сообщает "Интерфакс".

"МОК следует прекратить терять время и немедленно принять ответные меры. Неспособность быстро расследовать случаи применения российскими спортсменами допинга - это явная угроза для "чистых" атлетов по всему миру и для проведения Олимпийских игр 2018 года", - говорится в заявлении.

Вопрос участия сборной России в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане не входит в сферу ответственности и компетенции национальных антидопинговых организаций. Об этом ТАСС рассказал министр спорта РФ Павел Колобков.

"Вопрос выступления команды России на Олимпиаде 2018 года не входит в сферу ответственности и компетенции 17 национальных антидопинговых агентств", - подчеркнул Колобков.