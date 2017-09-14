Стрельба возле трупа на центральной площади Белгорода попала на видео

В центре Белгорода мужчина выкинул труп и пытался застрелиться, но остался жив.

На камеры наружного видеонаблюдения попал момент, когда мужчина, вытащивший труп девушки на площади Белгорода, пытался застрелиться.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины, тело которого обнаружено в четверг на Соборной площади Белгорода. Установлено, что около полудня на площадь въехал автомобиль. Водитель вышел из него, извлек из багажника тело мужчины, а затем выстрелил в себя, сообщает "Интерфакс" со ссылкой ужшкммт на СКР.

Находившиеся рядом люди оперативно вызвали бригаду скорой помощи, мужчина доставлен в больницу - по некоторой информации он остался жив.

По информации следственного управления, на теле погибшего второго мужчины имеются явные следы насильственной смерти от огнестрельного ранения.

Личности участников происшествия установлены. Погибший - житель Белгорода 1983 года рождения. За рулем автомобиля находился житель Белгородского района 1952 года рождения.

Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям УК РФ: ч.1 ст.105 (Убийство) и ч.1 ст.222 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия).

Как сообщал Topnews, ранее на центральной площади в Белгороде, прямо напротив здания правительства региона, было обнаружено два тела. По словам очевидцев, неизвестный заехал на площадь на автомобиле, выкинул из него труп, а затем покончил с собой.