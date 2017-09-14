Прототип летающего автомобиля AeroMobil 4.0 представили на автосалоне во Франкфурте (ФОТО, ВИДЕО)

На международном автосалоне во Франкфурте представили публике прототип летающего авто.

Компания AeroMobil из Словакии представила на Франкфуртском автосалоне новую, четвёртую версию модели летающего автомобиля. Ожидается, что в Европе продажи авто стартуют в 2020 году. Машина ещё находится на этапе тестов, после чего нужно будет пройти сертификацию, пишет Лайф.

El sueño de Camarón está en el #IAA2107 by @aeromobil . Volando vamos a comer, que esta tarde vuelve la actividad al salón. pic.twitter.com/IoG3HiXoOT — motor.es (@motorpuntoes) 12 сентября 2017 г.

Машина за две минуты трансформируется из обычного автомобиля в летающий. Для разгона автомобилю достаточно 500 метров. Стоимость AeroMobil в зависимости от комплекции будет составлять — €1,2–1,5 млн.

Модель Aeromobil 4.0. 4.0. является обновленной версией Aeromobil 1.0, который ужшкммт был представлен зрителям в 1990 году. Словакская компания уверена, что станет первой в мире, которая отправит в небо автомобиль, отмечает ПРАЙМ.

This car can transform into a plane in just three minutes: https://t.co/eGffEyyTVq pic.twitter.com/TvtN82tBjs — CNN Tech (@cnntech) 19 июля 2017 г.

Двухлитровый четырехцилиндровый двигатель с турбонадувом и мощностью, по предварительным данным, в 100 лошадиных сил (у предыдущей версии 3.0., которая была выпущена в 2014 году, было100 л.с.).

Система привода включает в себя электронный дифференциал и адаптивную передачу. В машине предусмотрен аварийный парашют.