Прототип летающего автомобиля AeroMobil 4.0 представили на автосалоне во Франкфурте (ФОТО, ВИДЕО)

Компания AeroMobil из Словакии представила на Франкфуртском автосалоне новую, четвёртую версию модели летающего автомобиля. Ожидается, что в Европе продажи авто стартуют в 2020 году. Машина ещё находится на этапе тестов, после чего нужно будет пройти сертификацию, пишет Лайф.

Машина за две минуты трансформируется из обычного автомобиля в летающий. Для разгона автомобилю достаточно 500 метров. Стоимость AeroMobil в зависимости от комплекции будет составлять — €1,2–1,5 млн.

Модель Aeromobil 4.0. 4.0. является обновленной версией Aeromobil 1.0, который ужшкммт был представлен зрителям в 1990 году. Словакская компания уверена, что станет первой в мире, которая отправит в небо автомобиль, отмечает ПРАЙМ.

This car can transform into a plane in just three minutes: https://t.co/eGffEyyTVq pic.twitter.com/TvtN82tBjs