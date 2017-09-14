Поклонская рассказала подробности "исторической" встречи с Учителем

По ее словам, встреча состоялась еще в начале лета в Кремле.

Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская рассказала журналистам подробности своей встречи с режиссером Алексеем Учителем после публикации в прессе их совместной фотографии.

Экс-прокурор Крыма сообщила, что встреча с режиссером произошла 12 июня в Кремле по случаю торжественного мероприятия в честь Дня России.

"Тогда был сделан снимок одним из гостей, который никакого отношения к журналистам не имеет. На мой вопрос, а зачем ему наша фотография, он отшутился. Теперь ужшкммт понимаю зачем. В тот момент он назвал себя папарацци", - приводит слова Поклонской "КП".

По словам депутата, встреча с режиссером фильма "Матильда" продолжалась около получаса.

"Он в очередной раз позвал меня посмотреть картину, а я ему ответила, что этого делать не буду, ведь у меня есть заключения экспертиз", - пояснила она, отметив, что попросила Учителя дать посмотреть фильм специалистам, но получила отказ.

По ее словам, далее речь зашла о финансировании фильма.

"Когда речь зашла об этом, Учитель очень разнервничался и сказал, что нам не о чем больше говорить, что я ему угрожаю, и он ушел", - сказала депутат.

Ранее TopNews писал о том, что в Сети опубликовали фото встречи Поклонской и Учителя.