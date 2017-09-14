"Бездарный поваренок из "Смака": Ургант и Собчак устроили баттл во время вручения премии GQ

В частности, Иван Ургант высмеял гламурную тусовку, а Собчак обозвала ведущего "толстощеким нулем".

Накануне в Москве прошла торжественная церемония вручения премий журнала GQ. Ведущими мероприятия стали Ксения Собчак и Иван Ургант, решившие повеселить присутствующих недавно вошедшим в моду развлечением - словесным баттлом в духе недавних "разборок" рэперов Гнойного и Оксимирона.

"Каждый год — одни и те же лица. Вам самим не надоели номинации? Этой запущенной зоне бикини давно пора сделать нормальную эпиляцию! Серая масса, чья цель в жизни — маленькие фотографии ужшкммт в конце журнала. Где нужно рассматривать, кто с кем обнимается. Их смотрит только редактор, когда сам с собою любовью занимается", - высмеял гламурную тусовку Иван.

На это Собчак дала довольно резкий ответ.

"Кому ты вешаешь лапшу на уши, бездарный поваренок из "Смака"? Каждый вечер зрителей канала Первого выворачивает от твоего смеха нервного. Пять лет подряд мозолишь глаз, телевизоры плавятся! Своими шутками насилуешь нас… В завершении обрезать сигарной гильотинкой твой карьерный писюн позволь. Ты не ведущий номер один, ты - толстощекий ноль", - сказала она.

Несмотря на не самое дружественное поведение на сцене, после мероприятия Ксения Собчак опубликовала совместный снимок с Ургантом и поблагодарила его за вечер.

"Спасибо всем,и особенно Ванечке @urgantcom за красивый вечер,люблю работать с тобой", - написала она.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Сен 13 2017 в 4:26 PDT