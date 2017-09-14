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Из восьми школ Москвы эвакуировали около 9 тысяч человек после звонка о минировании

Опубликовано 14.09.17 14:17 Из восьми школ Москвы эвакуировали около 9 тысяч человек после звонка о минировании

Всего за минувшие сутки в столице из-за телефонных террористов было эвакуировано более 100 тысяч человек.

В Москве из-за анонимных звонков об угрозе минирования были эвакуированы уже восемь школ. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"На текущий момент поступили анонимные звонки в восемь школ. Эвакуировано порядка 9 тыс. человек",- отметил собеседник агентства.

В настоящий момент все сообщения проверяются.

Ранее сообщалось об эвакуации трех столичных школ после анонимных звонков об угрозе ужшкммт взрыва.

Официальных комментариев на этот счет пока не поступало.

Всего за последние сутки в Москве из-за анонимных сигналов об угрозах взрывов из зданий и сооружений было эвакуировано более 100 тысяч человек.

По факту случившегося заведено уголовное дело. К расследованию подключились сотрудники спецслужб.
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