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Илон Маск в одном ВИДЕО показал все неудачные приземления Falcon 9

Опубликовано 14.09.17 14:07 Илон Маск в одном ВИДЕО показал все неудачные приземления Falcon 9

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал подборку видео с приземлениями ракеты Falcon 9.

Американский предприниматель и инженер, сооснователь SpaceX и Tesla Илон Маск поделился в своем Instagram видео всех неудачных приземлений возвращаемой ракеты-носителя Falcon 9.

"Это сложная история о том, как первая возвращаемая ракета-носитель орбитального класса Falcon 9 всё-таки смогла успешно приземлиться. Может быть, Falcon осознал, что всё ещё любит нас или просто наконец прочитал инструкции", — написал Маск.

Испытания системы посадки первой ступени ракеты начались в 2010 году и в течение четырех лет завершались неудачами. На кадры наложен бравурный марш, а одно из неудачных приземлений подписано: "Технически она приземлилась... но не вся".

Первое успешная посадка на воду произошла в 2014 году. Еще через два года Falcon 9 в заданном режиме села на космодром и плавучую платформу.
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