Илон Маск в одном ВИДЕО показал все неудачные приземления Falcon 9

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал подборку видео с приземлениями ракеты Falcon 9.

Американский предприниматель и инженер, сооснователь SpaceX и Tesla Илон Маск поделился в своем Instagram видео всех неудачных приземлений возвращаемой ракеты-носителя Falcon 9.

The sordid history of how the @SpaceX Falcon 9, the first fully reusable, orbit-class booster rocket, eventually managed to land in one piece and stay that way ... maybe Falcon realized it still loved us or finally read the instructions... Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Сен 14 2017 в 12:21 PDT

"Это сложная история о том, как первая возвращаемая ракета-носитель орбитального класса Falcon 9 всё-таки смогла успешно приземлиться. Может быть, Falcon осознал, что всё ещё любит нас или просто наконец прочитал инструкции", — написал Маск.

Испытания системы посадки первой ступени ракеты начались в 2010 году и в течение четырех лет завершались неудачами. На кадры наложен бравурный марш, а одно из неудачных приземлений подписано: "Технически она приземлилась... но не вся".

Первое успешная посадка на воду произошла в 2014 году. Еще через два года Falcon 9 в заданном режиме села на космодром и плавучую платформу.