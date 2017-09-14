Друзья рассказали о состоянии здоровья Михаила Задорнова

Михаил Задорнов, последние новости на сегодня: помощница сатирика недоумевает, почему Иосиф Кобзон сказал, что артист умирает.

Михаил Задорнов, состояние здоровья, последние новости на сегодня: друзья рассказали о состоянии Задорнова

Издание Sobesednik.ru узнало подробности относительно состояния здоровья Михаила Задорнова у его друзей.

Как писал TopNews, несколько месяцев назад сатирик рассказал о том, что отменяет свои концерты из-за того, что ему предстоит пройти курс химиотерапии. Медики диагностировали у него глиобластому - злокачественную опухоль головного мозга. Сообщалось, что артист успешно перенес операцию в одной из ужшкммт немецких клиник, однако в августе певец Иосиф Кобзон поверг в шок поклонников юмориста, заявив, что Задорнов находится между жизнью и смертью.

На днях свои комментарии по поводу состояния здоровья Задорнова дала его близкая подруга, ведущая "Аншлага" Регина Дубовицкая.

"Вы знаете, сам Михаил и его семья просят нас не комментировать его здоровье. Я уважаю эту семью и поэтому ничего вам не скажу!" - заявила она.

Другие коллеги артиста по "Аншлагу" также постарались аккуратно обойти эту тему.

"Вы знаете, ничего сказать не могу, Мишу я видел около двух лет назад. Тогда все было в порядке", - сказал писатель и драматург Аркадий Инин.

"Ничего не знаю о его болезни", - отметила Елена Воробей.

"Я слышал от коллег, что Миша болеет, но насколько все плохо, сказать вам не могу", - сказал сатирик Семен Альтов.

По словам помощницы Михаила Задорнова - Елены, - сатирик сейчас по-прежнему находится в клинике, где проходит лечение.

"Все идет по плану, как изначально и наметили врачи. Я не знаю, почему Иосиф Кобзон сказал, что он умирает. Отвечать за слова Иосифа Давыдовича я не могу, от себя лишь скажу, что ничего подобного нет. Семья Михаила Задорнова просит не беспокоить их вопросами. Единственное, что я им с радостью могу передать от вас - так это пожелание скорейшего выздоровления", - отметила представитель артиста.