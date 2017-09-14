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"Это возврат к 90-м": Киселев прокомментировал скандал между Ургантом и Соловьевым

Опубликовано 14.09.17 09:07 "Это возврат к 90-м": Киселев прокомментировал скандал между Ургантом и Соловьевым

Между тем Аркадий Мамонтов назвал Урганта телевизионным хамом.

Конфликт между ведущими Иваном Ургантом и Владимиром Соловьевым напоминает межканальные войны конца XX века. Такое мнение сайту «360» высказал гендиректор МИА «Россия сегодня» и заместитель гендиректора ВГТРК Дмитрий Киселев.

"Мне кажется, что это возврат к 90-м, к межканальным войнам. Тогда уже всего это нахлебались и поняли, что это абсурдно. Сейчас это ничем не мотивировано, ничем не спровоцировано и ничем не объяснимо. Потом это такой низкопробный юмор, низкопробные шутки. Они никого ужшкммт не украшают. Мне понравилось, что у Володи тоже был ответ достаточно сдержан и благороден, хотя мог бы, наверное, ответить и посмешнее, и порезче", - сказал Дмитрий Киселев.

Он призвал коллег не развивать ситуацию и проявить чувство такта: "Нечто подобное было в 2013 году с Познером, которого папарацци где-то сфотографировали на острове с Аркадием Абрамовичем на отдыхе в трусах. Ему стали задавать вопросы, а что он, собственно, там делает, в этой компании. <…> У Познера хватило такта не продолжать эту историю".

При этом Киселев не считает, что конфликт ведущих ударит по репутации каналов.

Телеведущий Аркадий Мамонтов этому же изданию также прокомментировал скандал между Иваном Ургантом и ведущим ток-шоу на телеканале "Россия-1" Владимиром Соловьевым. По его словам, Соловьев не был зачинщиком словесной дуэли, но ответил ему достойно.

"А вот Ваня Ургант – телевизионный хам, который ведет себя абсолютно беспардонно", — приводит слова Мамонтова издание.

Как писал Topnews, Иван Ургант в своем шоу обмазал лицо соловьиным пометом, после чего пошутил, что так можно было назвать шоу на телеканале, где работает Соловьев. В свою очередь, Соловьев отметил, что "Ургант гаденько пошутил над ним", из-за чего шоумена могут и не включить в украинскую базу "Миротворец".
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