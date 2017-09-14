В Сети появилась аудиозапись звонка, из-за которого эвакуировали тысячи людей по всей России

Эвакуации из-за анонимных звонков прошли в 25 городах России, которые затронули свыше 100 тысяч человек. Эксперты считают, что Россия столкнулась с новой тактикой ведения войны

Накануне до Москвы докатилась волна телефонного терроризма. Всего за несколько часов в столицу поступило 65 анонимных звонков об угрозе взрыва на 70 объектах - торговых центрах, вузах, на вокзалах.

В частности, были эвакуированы были ГУМ, "Афимолл", "Метрополис", "Фестиваль", "Варшавский", "Кожевники", "Капитолий Марьина Роща". Проверки были проведены на железнодорожных вокзалах , в вузах МГИМО, Первом меде им. Сеченова, РЭУ им. Плеханова. Вечером в среду поступили сообщения о том, что проверка проходит в главном здании МГУ.

По данным "Интерфакса" только за 13 сентября в Москве было эвакуировано около 100 тысяч ужшкммт человек. А всего эвакуация затронула 25 российских городов.

По факту произошедшего было заведено уголовное дело. К расследованию подключены спецслужбы. Никаких официальных заявлений от властей на этот счет пока не поступало.

В Сети опубликовали запись одного из звонков с угрозой о готовящемся взрыве, после которого была проведена эвакуация в Нижнем Новгороде. Запись разместил в сети паблик Mash. Достоверно установить подлинность записи не представляется возможным.

- Слушаю вас, алло.

- Слушайте меня внимательно. От вашей внимательности зависит жизнь посетителей. Как поняли меня?

- Слушаю вас, говорите.

- В здании установлено взрывное устройство. Эвакуируйте людей, вызывайте саперов. Это не учебная тревога. Как поняли меня? Повторяю, в здании установлено взрывное устройство. Вызывайте саперов, выводите людей. Это не учебная тренировка. Время пошло, я вас предупредил.

На записи слышно, как телефонный хулиган повторяет некоторые слова. Специалисты отмечают, что это не компьютерный монтаж, а фразы различаются по интонации. Однако говорящий не реагирует на ответы женщины.

Отмечается, что звонки о заложенных бомбах поступали с виртуальных номеров IP-телефонии. РБК пишет, что рассматривается версия о намеренной атаке с «территории другого государства».

При этом волну эвакуаций официально не комментируют руководители правоохранительных органов, а федеральные телеканалы не освещают эти события в главных выпусках новостей.

Ситуацию прокомментировал эксперт в области информационной безопасности и технологий Максим Эмм.

"Дело в том, что такую запись, единожды записав - а это может сделать, в принципе, любой человек, очень легко прозвонить и проиграть по любому телефону в мире, что, наверное, вот сейчас как раз и происходит. Речь идет о том, что вот эту запись с паузами, в которых собеседник должен дать ответ, скорей всего, ее распространили с помощью многочисленных сервисов IP-телефонии, которые позволяют, в принципе, из любого уголка интернета практически анонимно позвонить. И звонок будет выглядеть как поступивший откуда угодно: из Соединенных Штатов, Украины, Японии и так далее. Ее можно проиграть. Телефоны, куда звонить, очень легко найти в интернете. Это телефоны торговых центров, вокзалов и так далее", - приводит его слова "Бизнес ФМ".

По мнению главы Агентства кибербезопасности Евгения Лифшица, если работают профессионалы, то отследить их будет практически невозможно.

"То есть так же, как анонимайзеры, VPN-сервисы, удаленные посты, подмену MAC-адресов и так далее. Соответственно, это виртуальный номер виртуального абонента с виртуального компьютера и, по сути, виртуального человека. То есть большая цепочка, и, если она выстроена правильно, то хоть в Пентагон и АНБ звоните с угрозами, что у них заложена бомба", - отметил он.

В результате волны телефонных атак, самые большие прямые убытки понесли торговые центры. Так, в беседе с журналистами один из консультантов по торговой недвижимости в Москве оценил годовую выручку от аренды крупнейшего из эвакуированных торговых центров - "Метрополиса" на "Войковской" - до 5 млрд рублей в год, а выручка "Афимолла", посетителей которого также эвакуировали, в 2016 году составила 50 млн долларов (3,4 млрд рублей).

СМИ подсчитали, что дневная выручка "Метрополиса" и "Афимолла" составляет 13,7 млн рублей и 9,3 млн рублей соответственно, а если торговые центры от простоя теряют только ту часть доходов, которая платится как доля от оборота арендаторов, то магазины теряют всю выручку.

От действий телефонных хулиганов арендаторы "Метрополиса" и "Афимолла" понесли убытки в размере 100 млн рублей и 70 млн рублей соответственно.