СМИ: КНДР готовится к новому ракетному запуску

По прогнозам, Пхеньян осуществит запуск ракеты уже в ближайшее время.

Как удалось выяснить разведке США, на территории Северной Кореи в настоящее время ведется подготовка нового запуска ракеты.

"В последние 48 часов Северная Корея была замечена за перемещением мобильных пусковых установок и подготовкой стартовых площадок", - рассказал журналистам NBC News высокопоставленный источник в военных кругах.

Таким образом, издание прогнозирует, что КНДР уже в ближайшее время может осуществить очередной пуск своей баллистической ракеты.

Ранее "Известия" писали о том, что глава Департамента по вопросам ужшкммт нераспространения и контроля над вооружениями российского внешнедипломатического ведомства Михаил Ульянов с определенной долей уверенности говорил о том, что Пхеньян делает ставку на ракетно-ядерное вооружение из-за отсутствия каких-либо гарантий безопасности на уровне международного права.