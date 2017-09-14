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Определены города - олимпийские столицы игр 2024 и 2028 годов

Опубликовано 14.09.17 08:33 Определены города - олимпийские столицы игр 2024 и 2028 годов

Впервые почти за 40 лет олимпийские столицы были определены на безальтернативной основе.

Париж примет летние Олимпийские игры 2024 года, Лос-Анджелес — 2028-го года, такое решение принял Международный олимпийский комитет на сессии в Лиме (Перу), передает "Интерфакс".

Эти города были единственными кандидатами на проведение соревнований. Власти Гамбурга, Рима, Будапешта и Бостона также обсуждали возможность подачи заявок, но в итоге решили, что не смогут объяснить избирателям необходимость потратить миллиарды долларов на организацию Олимпиады.

И Париж, и Лос-Анджелес примут Игры в третий раз в истории. Париж ужшкммт принимал Олимпиаду в 1900 и 1924 годах, в Лос-Анджелесе Игры проходили в 1932 и 1984 годах.

Напомним, следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2020 году в японском Токио. Соответствующее решение МОК принял в сентябре 2013 года на сессии в Буэнос-Айрес.
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