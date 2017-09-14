"Марибор" - "Спартак": счет 1:1, обзор матча от 13.09.2017, видео голов, результат (ВИДЕО)

13 сентября в первом матче группового этапа Лиги чемпионов московский "Спартак" сыграл вничью со словенским "Марибором" со счетом 1:1.

Московский «Спартак» стартовал в Лиге чемпионов — 2017/18 гостевым матчем со словенским «Марибором». Встреча, состоявшаяся 13 сентября на стадионе "Людски врт" в Мариборе, завершилась ничейным результатом 1:1.

"Марибор" - "Спартак": обзор матча

Счет в матче открыли москвичи на 59-й минуте. После затяжной атаки спартаковцев удар Промеса заблокировали защитники, но голландец сумел вернуть себе мяч и отпасовать Фернандо. Тот пробил — вратарь отразил попытку, однако Самедов на добивании сумел добить мяч в ворота.

И все же действующие чемпионы России ужшкммт не смогли удержать победу. На 85-й минуте Бохар у угла штрафной закрутил мяч в дальний угол ворот и Ребров оказался бессилен спасти команду.

1:1 - выездная ничья "Спартака" в первом матче Лиги чемпионов.

"Марибор" - "Спартак", счет 1:1. ВИДЕО голов