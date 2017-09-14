Какой сегодня праздник: 14 сентября 2017 отмечается церковный праздник Симеон-летопроводец

Сегодня, 14 сентября, также празднуется Славянский Новый год, Воздвижение Креста Господня на Кипре и другие праздники.

Какой сегодня церковный праздник, 14 сентября: Симеон-летопроводец

14 сентября 2017 года отмечается народный праздник Симеон-летопроводец. В этот день Церковь вспоминает святого Симеона Столпника.

По преданию, Симеон был сирийским монахом. Он считается основоположником "столпничества" - непрерывной молитве на открытой площадке, столбе или башне.

Сильный духом Симеон все время проводил на столпе. Он обрел дар исцеления духовных и телесных недугов и предвидения будущего. Молва о нем распространилась далеко за пределы Сирии. Многим ужшкммт он помог обрести истинную веру. Даже цари, императоры обращались к нему за советом. Святой Симеон прожил более ста лет и умер во время молитвы.

Свое народное название - "Летопроводец" - праздник получил так как в этот день крестьяне провожали лето. В этот народный праздник, считалось, что начинается бабье лето, которое традиционно встречали народными гуляниями.

В народе этот день считали удачным для новоселья. Также с этого дня наступают свадебные недели и смотрины.

Во многих местах с данного праздника начинаются посиделки – рукоделия в доме при зажженной свече, лампе.

По приметам, если на Симеона ясный день, то до начала зимы будет тепло.

Если на полях много паутины - осень будет долгой, а если дует южный ветер, то значит, зима будет теплой.

Если птицы уже улетели на юг, ждать ранней зимы.

Новолетие, Славянский Новый год

14 сентября славяне отмечают Новый год. К этому дню заканчивались работы в поле, а дома работали при огне.

Накануне вечером старый огонь в доме гасили, а утром зажигали новый с особыми приговорами. В такое мероприятие было принято обходить все поля с особыми песнями и закличками. Крестьяне надеялись, что такой обряд обеспечит хороший урожай в будущем году. Также надо было прибирать дома и устраивать новоселье. К празднику заканчивали все торговые и хозяйственные сделки, отдавали дань и платили все пошлины.

Закрытие Сварги

Славяне верили, что 14 сентября Землю покидает богиня Жива, олицетворяющая юность, силу и красоту, и в свои владения вступают Зима и Мороз. Считается, что с этого дня духи предков не опускаются на землю.

Птицы улетают в теплые края, из-за чего крестьяне думали, что они перелетают в верхний мир, где живут души умерших. Вырий является древним названием Рая у восточных славян. Предки говорили, что светлое небесное царство расположено по ту сторону облаков, именно у теплого восточного моря. Там же находится бесконечное лето.

День огненного Волха

Сегодня славяне также отмечали День огненного Волха - Бога войны у древних славян, стража Ирийского сада и мужа Лели. Волх был рожден от связи Индрика-зверя и Матери Сырой Земли. А когда Волх вырос, то он убил своего отца и при этом унаследовал власть от него над силами тьмы.

Волх захотел покорить и небеса, а потом всю Вселенную. Для этого у парня было много возможностей. У молодого бога была не только сила, но и хитрость. И когда Волх обернулся соколом, то он проник в небесный сад и хотел склевать золотые яблоки. Такие яблоки давали бессмертие и власть над Миром. Когда же бог прилетел, то услышал, как в саду поет Леля.

Сокол заслушался и забыл зачем прилетал. А когда он увидел красавицу, то сразу передумал захватывать Вселенную. Волх стал тайным любовником Лели. Данная история рассказывает про любовь, скитания Лели и поиски друг друга. Леля же все-таки смогла освободить Волха из подземного мира.

Воздвижение Креста Господня на Кипре

Воздвижение Креста Господня отмечается на Кипре 14 сентября. Традиционно в этот день жители острова идут в церковь, где молятся о здоровье своих родных.

По преданию, царица Елена очень много веков назад захотела найти в Иерусалиме Крест, на котором был распят Иисус. Крест нашли после долгих поисков в 326 году, и тогда Елена отправилась с ним домой в Константинополь, но корабль попал в шторм и пристал к берегам Кипра, где тогда жило мало людей, страдавших от засухи. Когда Елена вышла на берег, то заснула в тени деревьев.

По преданию, во сне ей пришло видение. В нем молодой юноша попросил поставить на острове храм во имя Креста Господня. Так Елена и поступила. После этого жара и засуха исчезли и на острове воцарился мир. Пошли дожди и люди стали себя более комфортно чувствовать. Начались урожаи и приход новых людей.

День мобилизационного работника Украины

На Украине сегодня отмечается День мобилизационного работника. Праздник связан с датой в 1992 года. именно тогда и было создано Управление мобилизации и комплектования Главного штаба Вооруженных Сил Украины. В 1993 году 13 сентября оно было переоформлено в Главное организационно-мобилизационное управление.

Кто празднует именины 14 сентября 2017 года?

Марфа, Наталья, Семен, Татьяна.

Что произошло 14 сентября в истории?

786 – у кормила власти в государстве Аббасидов встал 20-летний Харун ар-Рашид.

1812 – армия Наполеона вступила в опустевшую Москву.

1829 – Россия и Турция подписали Адрианопольский мирный договор.

1911 – произошло покушение на председателя Совета министров России Петра Столыпина.

1944 – началась наступательная Прибалтийская операция советских войск.

1954 – на Тоцком полигоне Оренбургской области начались опытные испытания одного из видов атомного оружия.

Кто родился 14 сентября из знаменитостей?