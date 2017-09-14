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Курс доллара на сегодня, 14 сентября 2017: эксперты дали прогноз по курсу рубля на октябрь 2017

Опубликовано 13.09.17 23:47 Курс доллара на сегодня, 14 сентября 2017: эксперты дали прогноз по курсу рубля на октябрь 2017

Курс валют на сегодня, 14 сентября 2017: ЦБ РФ повысил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 14 сентября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 14 сентября поднялся на 40 копеек и составил 57 рублей 66 копеек. Курс евро поднялся на 55 копеек - до 69 рублей 09 копеек.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 46,91 копейки по сравнению с предыдущим показателем - до 62 рублей 81 копейки.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По мнению главного специалиста отдела операций на денежном рынке казначейства банка "Возрождение" Михаила Берулава, рубль хорошо смотрелся ужшкммт на рынке вместе с другими валютами развивающихся стран в последние две недели. Однако в преддверии заседания ЦБ происходит определенная фиксация прибыли от продаж доллара.

"Сейчас ЦБ может действовать более смело, поскольку динамика цен на товарных и валютных рынках достаточно стабильная и в этой ситуации регулятор может придавать меньший вес возможным политическим, сырьевым и прочим рискам, и больший- ситуации на внутреннем рынке", - цитирует эксперта "Финам".

Говоря о влиянии снижения ключевой ставки на курс доллара, специалист отмечает, что не ожидает всплеска волатильности в паре доллар/рубль.

"Наш прогноз на октябрь остается без изменений – повторная попытка доллара закрепиться в диапазоне 59-60 рублей, а главный ориентир и индикаторы для краткосрочных движений - цена за баррель Brent и данные о запасах в хранилищах США", - констатирует аналитик.
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