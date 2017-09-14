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В больнице Москвы пациент умер после четырех часов ожидания врача

Опубликовано 13.09.17 23:06 В больнице Москвы пациент умер после четырех часов ожидания врача

Пациент умер после четырех часов ожидания помощи в Боткинской больнице.

В СК РФ сообщили о проведении доследственной проверки после публикаций в СМИ данных о смерти мужчины в Боткинской больнице, где он прождал помощи врачей 4 часа. Инцидент произошел в августе, а следствие заинтересовалось им лишь сейчас.

НТВ передает, что 14 августа 2017 года мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в приемное отделение одной из московских больниц, где провел четыре часа. Не дождавшись оказания медицинской помощи больной ужшкммт скончался на месте.

Проверки по факту смерти пациента также организовали сотрудники Росздравнадзора.

Как сообщила «Ленте.ру» Юлия Иванова, официальный представитель столичного главка ведомства, по предварительным данным, москвич вызвал домой скорую помощь. Врачи поставили потерпевшему диагноз "двусторонняя пневмония" и в сопровождении жены отвезли в приемный покой Боткинской больницы. Туда он поступил около полудня, а в 16:05 врачи констатировали его биологическую смерть. При этом супруга москвича утверждает, что все это время врачи Боткинской больницы отказывались ускорить процесс госпитализации пациента.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что вечером в среду, 13 сентября, следователи изъяли в Боткинской больнице всю документацию, касающуюся данного случая. Врачи оформили документацию таким образом, что из нее следует — пациенту оказывалась вся необходимая помощь, и он сразу был доставлен в реанимацию, где скончался. Но эти данные противоречат показаниям родственников.
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