Ученые назвали главную опасность татуировок

Европейские специалисты обнаружили неизвестное ранее опасное свойство татуировок.

Некоторые краски, используемые для нанесения татуировок, могут причинять вред здоровью человека, в небольших количествах распространяясь по всему телу. К такому выводу пришла группа исследователей из Франции и Германии, представляющих Европейский синхротронный центр в Гренобле и ряд других научных организаций, пишет "МК".

Большинство чернил содержат органические пигменты. Но в их состав также входят консерванты и такие малополезные для организма ужшкммт элементы, как никель, хром, марганец и кобальт. Кроме того, важным компонентом краски для татуировок является диоксид титана – белый пигмент, который необходим для создания различных оттенков. Именно это вещество чаще всего является причиной долго не проходящего раздражения кожи.

К участию в исследовании учёные пригласили четырёх добровольцев, имеющих татуировки. Вырезав небольшие участки кожи, на которых эти рисунки были нанесены, специалисты убедились, что входящие в состав краски вещества, в том числе, не безвредные для человеческого организма, попадают в глубокие слои кожи и скапливаются в лимфатических узлах, которые в результате расширились. Происходить это может за счет как пассивного транспорта, с током крови и лимфы, так и активного – внутри фагоцитов, поглотивших частицу красителя.

Ученые использовали рентгеновское излучение для наблюдения за флуоресценцией частиц диоксида титана, основы белого пигмента не только в татуировках, но и в обычных красках. Оказалось, что, хотя крупные частицы – размерами вплоть до микрометров – остаются в коже, мелкие, наноразмерные, – транспортируются в лимфатические узлы. Оставаясь здесь на годы (возможно, даже пожизненно), они могут вызывать ряд неприятных эффектов, вплоть до воспаления и изменения окружающих тканей, резюмирует Naked Science.