Поклонская ответила на критику Мединского по поводу "Матильды"

Депутат Госдумы Наталья Поклонская на своей странице "ВКонтакте" ответила на критику министра культуры России Владимира Мединского по ситуации с фильмом Алексея Учителя "Матильда", задавшись вопросом об объективности выдачи прокатного удостоверения.
"В то время, как Министра переполняет "чаша терпения", адвокат Учителя ищет себе охрану и анонсирует новые преступления, вспоминая криминальных авторитетов Питера — бывшие партнеры режиссера выкладывают информацию о подмене сценария, нецелевом использовании бюджетных средств, нарушении авторских прав при создании фильма "Матильда", а также предоставлении недостоверных ужшкммт документов для получения прокатного удостоверения. При этом, профильное министерство не видит оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения. Вместе с тем, кинотеатры и телеканалы, уважающие чувства людей и не желающие быть использованными создателями непонятного проекта "Матильда" отказываются от показа фильма, имея полное на это право. А во всем "виновата" — Поклонская", - написала она.
Ранее, как писал Topnews, пресс-служба министра распространила его обращение, в котором Мединский заявил, что любые намерения «инициативщиков» запрещать на местах показ и оказывать «любые попытки давления» на кинотеатры из-за «Матильды» — «чистой воды беззаконие и цензура».
"Не знаю, какими соображениями руководствуется уважаемая г-жа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт. Может, и от чистого сердца. Тем более не готов разгадывать мотивации разнокалиберных «активистов»-поджигателей, нагло именующих себя «православными». Меня часто попрекают в излишнем консерватизме. И вот как консерватор хочу сказать: подобные самозваные «активисты» дискредитируют и государственную культурную политику, и Церковь", - заявил Мединский.