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Поклонская ответила на критику Мединского по поводу "Матильды"

Опубликовано 13.09.17 23:00 Поклонская ответила на критику Мединского по поводу "Матильды"

Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на критику со стороны министра культуры России Владимира Мединского.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская на своей странице "ВКонтакте" ответила на критику министра культуры России Владимира Мединского по ситуации с фильмом Алексея Учителя "Матильда", задавшись вопросом об объективности выдачи прокатного удостоверения.

"В то время, как Министра переполняет "чаша терпения", адвокат Учителя ищет себе охрану и анонсирует новые преступления, вспоминая криминальных авторитетов Питера — бывшие партнеры режиссера выкладывают информацию о подмене сценария, нецелевом использовании бюджетных средств, нарушении авторских прав при создании фильма "Матильда", а также предоставлении недостоверных ужшкммт документов для получения прокатного удостоверения. При этом, профильное министерство не видит оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения. Вместе с тем, кинотеатры и телеканалы, уважающие чувства людей и не желающие быть использованными создателями непонятного проекта "Матильда" отказываются от показа фильма, имея полное на это право. А во всем "виновата" — Поклонская", - написала она.

Ранее, как писал Topnews, пресс-служба министра распространила его обращение, в котором Мединский заявил, что любые намерения «инициативщиков» запрещать на местах показ и оказывать «любые попытки давления» на кинотеатры из-за «Матильды» — «чистой воды беззаконие и цензура».

"Не знаю, какими соображениями руководствуется уважаемая г-жа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт. Может, и от чистого сердца. Тем более не готов разгадывать мотивации разнокалиберных «активистов»-поджигателей, нагло именующих себя «православными».  Меня часто попрекают в излишнем консерватизме. И вот как консерватор хочу сказать: подобные самозваные «активисты» дискредитируют и государственную культурную политику, и Церковь", - заявил Мединский.
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