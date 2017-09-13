"Марибор" - "Спартак" 13 сентября 2017: онлайн-трансляция, где смотреть, прогноз (ВИДЕО)

Читайте в материале TopNews подробности предстоящего матча "Марибор" - "Спартак" 13 сентября 2017.

13 сентября 2017 года на стадионе "Людски врт" словенский ФК "Марибор" принимает московский "Спартак" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало поединка в 21:45 мск.

"Марибор" - "Спартак" 13 сентября 2017: прямая трансляция, где смотреть онлайн

В прямом эфире трансляцию матча "Марибор" - "Спартак" 13 сентября 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за игрой в режиме онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 21:40 мск.

"Марибор" - "Спартак" 13 сентября 2017: Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Марибор" - "Спартак" 13 сентября 2017: перед матчем

По дороге в финальную часть Лиги чемпионов словенцам прошлось пройти настоящее ужшкммт сито отборочных раундов. Так, клуб встречался с клубом "Зриньски" из Боснии и Герцеговины (2:1 и 1:1), исландской командой "Хабнарфьордю" (оба матча - 1:0) и израильским "Хапоэль Б-Ш" (1:2 и 1:0). Теперь же "Марибору" предстоит встреча с чемпионом российской футбольной премьер-лиги - "Спартаком".

И хотя пока дела у москвичей в национальном первенстве идут неважно, подопечные Массимо Кареры уже завоевали Суперкубок, победив обладателя Кубка России - "Локомотив" - со счетом 2:1.

"Спартак" - "Локомотив" 2:1 ВИДЕО голов

В преддверии матча, словенское издание Zurnal24 опубликовало заметку, в которой сравнивается трансферная стоимость игроков "Марибора" и "Спартака".

По расчетам словенских журналистов, стоимость всех футболистов "Спартака" (105, 5 млн евро) почти в десять раз больше стоимость состава "Марибора" (13,95 млн евро). В числе самых дорогих игроков красно-белых называются Квинси Промес (20 млн евро) и Фернандо (14 млн евро) = оба по отдельности дороже всего состава словенского клуба.

При этом самыми дорогими футболистами "Марибора", по мнеию журналистов издания, является Лука Захович (1,4 млн евро), а также Ясмин Мешанович и Мароан Кабаа - по 1 млн евро.

"Марибор" - "Спартак" 13 сентября 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают гостей однозначными фаворитами предстоящей игры и принимают ставки на победу "Спартака" в среднем с коэффициентом 1,9, на ничью - 3,7, на успех "Марибора" - 4,3.

"Марибор" - "Спартак" 13 сентября 2017: комментарии

Первый вице-президент РФС, ветеран "Спартака" Никита Симонян считает, что "Спартак" должен выиграть этот матч.

"Хочется, чтобы "Спартак" сегодня успешно выступил и победил. Мне не обязательно увидеть разгром "Марибора" — главное, чтобы команда Карреры победила. На футбольной карте нет слабых команд, поэтому не стоит ждать, что игра будет простой. "Марибор" — это базовая команда для сборной Словении, с ней не может быть просто. Нужно серьёзно подойти к матчу, никаких шапкозакидательских настроений. "Спартак" должен просто выиграть, как это сделал вчера ЦСКА", - сказал он.

Своим прогнозом поделился и известный футбольный комментатор Константин Генич.

"Да, "Марибор" чемпион. Да, идёт сейчас лидером и в нынешнем сезоне, но… Эта команда москвичам точно по зубам. Разумеется, будет непросто выдержать давление трибун, ведь на этом стадионе помимо "Марибора" ещё и сборная Словении играет. Помните этот кипящий "Людски врт", когда наши там сгорели после знаменитой "кальянной истории"? Во-во… Будет тяжело. Плюс "Спартак" много эмоций и сил оставил в последней игре с "Рубином". "Марибор" свой матч играл на день раньше, это весомый бонус при подготовке. Словенцы немного забивают и ещё меньше пропускают. Команда "низовая". Любит играть в контратаку, и вряд ли они понесутся на нашего чемпиона сломя голову. "Спартаку" без пространства играть тяжеловато, и, как мне кажется, Каррера тоже сильно раскрываться не намерен. Тем более на выезде. Да ещё и в первом матче. Будет волнение, скованность, ведь немногие в нынешнем составе "Спартака" успели познать, что такое Лига чемпионов… Игра будет из серии "тяни-толкай", в расчёте подловить какую-нибудь ошибочку. На мой взгляд, тут напрашивается "низ". Вполне допускаю, что и 0-0 могут скатать. Поэтому предлагаю рассмотреть ставку "тотал меньше 2.5" с неплохим ответом за 1.61. Или можно чуть усилиться и взять "тотал меньше 2" с расходом", - уверен специалист.